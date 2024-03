Město Sušice je známé jako Brána Šumavy. Kraj na březích řeky Otavy, který stráží tři známé šumavské hrady Kašperk, Rabí a Velhartice, vám učaruje. Sušicko je nejen ideálním výchozím bodem pro dovolenou na Šumavě, ale především branou do světa odpočinku, zábavy, sportu, kultury a nejrůznějších chutí i vůní. Už od dubna budete moci i vy získat Klíč od Brány Šumavy – digitální turistickou kartu, díky které získáte řadu výhod a benefitů a užít si tak vše, co Sušicko nabízí, ještě víc.

Foto: Destinace Sušicko

Stačí, když se minimálně na dvě noci ubytujete u partnerů projektu. Jejich seznam najdete na webu. Digitální kartu v mobilní aplikaci pak bude možno v těchto zařízeních aktivovat zcela zdarma, a to pouhým oskenováním QR kódu. Od začátku dubna se rozběhne pilotní režim projektu. Nabídka výhod a benefitů bude postupně během dalšího roku rozšiřována. „Aktivací karty u partnerů získají návštěvníci našeho regionu zážitky a vstupy za zvýhodněnou cenu. Partnerům Destinace Sušicko, kteří budou do projektu zapojeni, to na druhou stranu přináší zviditelnění jejich nabídky díky jedinečnému marketingovému nástroji,“ vysvětluje Pavel Javorský, předseda Destinace Sušicko.

Zdroj: Destinace Sušicko

Odemkněte s námi Bránu Šumavy

A jaké výhody tedy díky Klíči odemknete? Za lepší cenu budete moci ochutnat sušické pivo i speciality pivovarské restaurace. Vypravit se můžete na výlet na lodi po řece Otavě nebo vyjet na elektrokole prozkoumat nepoznané končiny Sušicka. Po adrenalinových a sportovních zážitcích budete moci relaxovat v pivní lázni na Baště, v sušickém aquaparku nebo při tvoření v keramické dílně. S rodinou či přáteli můžete vyrazit na Adventure golf na zámek Hrádek nebo na komentované procházky městem Sušicí. Aktuální nabídka bude od dubna zveřejňována také na webu.

Zdroj: Destinace Sušicko

Průvodce Sušickem do kapsy

Stažením aplikace do mobilního telefonu, získáte také uceleného turistického průvodce Sušickem, který vás provede nejen nejzajímavějšími místy regionu, ale představí i ta, kde si od davů turistů můžete odpočinout. V kapse (ve vašem mobilním telefonu), tak budete mít po ruce informace o turistických atraktivitách regionu i tipy na výlety po okolí. „Rádi bychom aplikaci doplnili i o kalendář akcí na Sušicku, který už nyní najdete na našem webu,“ dodává Dagmar Jíchová, manažerka Destinace Sušicko, „chystá se také rozšíření o turistické soutěže a věrnostní systém, který by mohl v budoucnu přinést benefity i pro místní.“