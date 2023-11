ZKD Sušice není jen provozovatelem prodejen v našem regionu. Je to také nedílná součást života našeho kraje. Jeho členské výbory přispívají ve svých obcích na nejrůznější aktivity, družstvo sponzoruje sportovní i kulturní akce, pomáhá potřebným a umožňuje, aby pomáhali i jeho zákazníci či dodavatelé.

Renata Kastnerovou.

Zdroj: ZKD SušiceProto vznikl charitativní projekt Pro dobrou věc, na kterém družstvo spolupracuje vlastně s námi se všemi. Ať už jsme jeho zaměstnanci, zákazníci nebo dodavatelé, můžeme se zapojit.

V každé z etap programu se podporuje konkrétní člověk, projekt či organizace. Zákazníci podporují dobrou myšlenku nákupem vybraných výrobků našich předních dodavatelů. Z každého výrobku putuje 1 koruna na vybraný projekt. Celoročně se zákazníci mohou zapojit darováním libovolného počtu bodů ze své věrnostní karty a ZKD Sušice k nim přispěje peněžní částkou odpovídající hodnotě bodů.

Na jaře letošního roku jsme takto společně pomáhali získat peníze pro obec Soběšice na nákup automatického externího defibrilátoru. A teď na podzim podporujeme slečnu Renatu Kastnerovou, se kterou se život opravdu nemazlil, ba právě naopak jí nadělil pořádnou dávku smůly.

Ještě před šesti lety to byla mladá a veselá žena. Zdravá žena. Pak kvůli zákeřné nemoci přišla o obě nohy pod koleny a prodělala transplantaci ledvin. Jiného by tato rána osudu srazila na kolena. Renatu však ne. Se svým osudem se prala, učila se být soběstačná, učila se žít bez nohou. A zvládla to.

Koncem loňského roku však dostala další příděl smůly. Po prodělané mozkové příhodě ochrnula na pravou polovinu těla a ztratila řeč. Opět ji to nezlomilo a dál se s nelehkým údělem pere. Učí se znovu mluvit, snaží se své tělo rozpohybovat. Podstupuje nákladné rehabilitace, které pojišťovna neproplácí.

A to je právě něco, kde můžeme pomoct my všichni. Stačí v prodejnách ZKD Sušice nakoupit vybrané druhy výrobků či věnovat Renatě své body z Dobré karty.

Dokážeme společně shromáždit dostatek finančních prostředků, abychom této statečné mladé ženě pomohli zmírnit její nelehký úděl?

Z celého srdce děkujeme všem, kteří s námi táhnou za jeden provaz a dle svých možností pomáhají byť několika korunami. I z malých částek se dá totiž nastřádat na velikou pomoc. Děkujeme.

