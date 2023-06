Přibývají další hvězdná jména a rekordy se mohou otřásat. Crouser, Čeh, Paulinová.

Nikol Ogrodniková | Foto: Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.

Atletický zážitek roku 2023 v Česku je za chvilku tady. V úterý 27. června se do Ostravy sjede elita světové atletiky. Nejlepší atleti planety budou bojovat o body a limity pro nadcházející mistrovství světa. Hlavní hvězdou 62. Zlaté Tretry Ostrava bude absolutní jednička současné světové atletiky. Létající tyčkař Armand Mondo Duplantis. Nebude však jediným velkým jménem mítinku. Přes hvězdné obsazení pořadatelé díky silným partnerům dokázali udržet ceny vstupenek na symbolické úrovni 50 Kč. Prodáno je téměř šest tisíc vstupenek.

„Čeká nás skvělá show, kde se unikátně spojují sprinty, běhny na střední vzdálenosti, překážky, tyčka, oštěp a další atraktivní disciplíny. V chystaném programu plném bojů o rekordní výkony bude česká špička také usilovat o limity na světový šampionát v Budapešti i cenné body do kvalifikačního žebříčku, protože ty ze Zlaté tretry patří k těm nejhodnotnějším," říká ředitel Zlaté tretry, Jan Železný.

Světový rekordman Crouser

Americký koulař Ryan Crouser již dosáhl ve světě atletiky téměř všeho. Je olympijský vítěz, mistr světa, světový rekordman. Ale chce posouvat hranice lidských možností dál. Změnil techniku ​​a tvrdí, že se chce pokusit jako první pokořit 24 metrů. V kariéře mě zatím 7 soutěží, ve kterých překonal 23 metrů. Nejlepší 23.37 na olympijské kvalifikaci atletů USA v červnu 2021. Mít ho na startu je výjimečná věc. Na tretře startoval dvakrát, v roce 2018 byl čtvrtý a v roce 2020 vyhrál v rekordu mítinku 22.43. Koulařský sektor bude mít na letošní tretře novou pozici, ve směru běhu na 100 m v blízkosti tyčkařského sektoru.

americký koulař Ryan CrouserZdroj: Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.

Tomáš Staněk: „Do Ostravy se po loňské neúčasti z důvodu zranění těším o to více, protože Tretra je největší meeting na našem území a jen účast na něm je prestižní. Letos jsem ve skvělé formě, a i když to bude velmi těžké, jsem připraven bojovat o nejvyšší příčky a pokoření 22 metrů by byla před bouřlivým ostravským publikem skvělá třešnička.“

Snaha o první sedmdesátku

Dalším aktuálním mistrem světa na Tretře bude slovinský diskař Kristjan Čeh. Čtyřiadvacetiletý 206 cm vysoký mladík má na svém kontě sedm soutěží v nichž pokořil 70 metrů. Letos suverénně ovládl první mítink Diamantové ligy v Dauhá a zatím zaznamenal čtyři vítězné starty. Loni z 21 startů prohrál jen dvakrát, což potvrzuje jeho globální dominanci. Na tretře byl jen jednou, když se naposledy konal disk v roce 2020 (skončil pátý). Na Tretře se bude od něj čekat zlepšení již dostatečně bradatého rekordu mítinku Kubánce Luise Delise ještě z roku 1983, který má hodnotu 68.06. Jedná se o nejstarší mužský rekord tretry. "Na Ostravu se těším a věřím, že se mi podaří dlouhé hody," vzkázal Čeh, kterého odborníci považují za kandidáta na překonání světového rekordu.

Slaninův Memoriál na 400 m s Paulinovou

Dalším legendárním rekordem mítinku zralým k překonání je ženská čtyřstovka, která bude letos Memoriálem Jana Slaninu. Rekordní doba je doma od roku 1983, kdy Táňa Kocembová, dnes Netoličková zaběhla skvělých 49.67. Organizátoři ve snaze o vylepšení tohoto času pozvali rekordmanku Dominikánské republiky. 26letá Marileidy Paulinová má na kontě národní rekord 48.99 z loňského finále DL v Curychu. Rychleji, než rekord tretry běžela zatím pětkrát v kariéře a pod 50 celkem devětkrát. A je také stříbrná z OH v Tokiu nejen na 400 m ale i mix štafetě na 4x400 m. Na MS byla zlatá v mix štafetě na 4x400 ma také stříbrná individuálně.

Marileidy Paulino: „O Ostravě mám jen samé pozitivní zprávy o publiku a rychlé dráze. Bude pro mě ctí pokoušet se překonat jeden z nejstarších rekordů mítinku. Forma se stupňuje. Věřím, že než přijedu do Ostravy, už budu mít na kontě letšní čas pod 50 vteřin."

Česká špička

Skvělým doplňkem je český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk, který skvěle zahájil sezónu výkonem 21.71 na Daňkově memoriálu v Turnově tento týden. 31letý halový mistr Evropy 2021 má na kontě už sedm startů na Tretře, vyhrál v roce 2017 výkonem 21.63 a čtyřikrát skončil na třetím místě.

Na ženské a mužské patnáctistovce nebudou chybět olympijská finalistka a česká rekordmanka Kristiina Mäki, a také její partner, Filip Sasínek, medailista evropských šampionátů.

Na stovce poběží čeští rekordmani Jan Veleba a Zdeněk Stromšík.

Již dříve byli ohlášeni kromě oštěpařských jmen Amálie Švábiková, Petr Svoboda a Lada Vondrová.

Zdroj: Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.