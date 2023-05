Světové mincovny pravidelně razí oblíbené série mincí s lunárním motivem – jedná se o semi-sběratelské série, které zahrnují 12 zvířat lunárního kalendáře. Každý rok vychází mince s jedním zvířetem pro daný rok. Najdete mezi nimi například zlatou a stříbrnou myš nebo tygra. Rok 2023 je podle čínského kalendáře rokem králíka – do společnosti má vnést více zklidnění, rozvahy a prostoru na tvorbu budoucích plánů. Prohlédněte si oblíbené mince ze dvou lunárních sérií, které bezesporu čeká skvělé zhodnocení.

Foto: AuPortal s.r.o.

Výjimečně kvalitní Lunární série III



„Pokud jde o lunární série, doporučil bych vybírat od ověřených dodavatelů. Za velmi jistou investici považuji mince od jedné z největších světových mincoven Perth Mint z Austrálie,“ uvádí Bronislav Beneš ze společnosti AuPortal. Aktuálně mincovna Perth Mint vydává již třetí sérii v pořadí, a to Lunární sérii III. Jedná se o sběratelsky populární mince, které vychází každý rok s novým motivem zvířete. Mince mají každý rok jednotný design pro všechny zlaté mince různých gramáží a jednotný design pro všechny stříbrné mince. Zákazníci si mohou vybrat mezi mincemi různé kvality (běžná, PROOF, High Relief aj.), hmotnosti i zpracování (pozlacený či barevný motiv, povrch Antique aj.), což z nich činí univerzální investorskou příležitost. Platí pravidlo, že čím nižší emitované množství, tím je mince vzácnější a má vyšší potenciál zhodnocení.

Lunární série Lunar RAM



Další sběratelsky velmi populární lunární sérii vydává australská mincovna Royal Australian Mint (RAM), která razí lunární mince ve dvou kvalitách – první varianta je v běžné kvalitě a druhá v tzv. DOME PROOF kvalitě, což jsou lehce prohnuté mince v nejvyšší kvalitě a ve velmi limitovaných nákladech. Mince DOME PROOF pozná na první pohled i laik, protože jsou výrazně lesklejší než běžné investiční mince a jsou prohnuté, navíc je dostanete v nádherné dárkové krabičce. Obě varianty zlatých a stříbrných mincí najdete u spolehlivého dodavatele investičních mincí, společnosti AuPortal.

Zdroj: AuPortal s.r.o.

Jak se sběratelské mince zhodnocují v čase?



Jistě by vás zajímalo, jak se vaše investice do zlatých mincí zhodnotí v průběhu času. Na to vám přinese konkrétní odpovědi například článek o srovnání investice do zlatých mincí. Společnost AuPortal v něm poukazuje na to, že mince z lunárních sériích mívají výborná numismatická zhodnocení. Například zlatá mince z Roku krysy 2019 se z pořizovacích 37 700 Kč vyšplhala na cenu 55 700 Kč (údaj ze srpna 2022). Mince z Roku buvola 2020 stála v době emise 48 200 Kč a v srpnu 2022 už dosahovala hodnoty 67 200 Kč. Průměrné zhodnocení mincí z lunárních sérií se pohybuje okolo 50 %.

Pro více informací se můžete obrátit na spolehlivého partnera, dodavatele zlatých a stříbrných slitků a mincí společnost AuPortal. Lunární mince představují díky své sběratelské a umělecké hodnotě skvělou investici do budoucna.

Zdroj: AuPortal s.r.o.