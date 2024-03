Dva vzácné kovy, které lidstvo provázejí po tisíciletí. Jsou symbolem hojnosti a oba se používají v mincovnictví. Tímto ale jejich podobnost končí, protože každý má svá vlastní specifika, jež by měl správný sběratel či investor znát.

Foto: Zlaťáky.cz

Lidé nejčastěji investují v dobách krizí, tedy právě teď. Všichni navíc mají jedno společné – ochránit svůj majetek před znehodnocením. Zlato je vnímáno jako uchovatel hodnoty, k zajištění do budoucna, proti inflaci vzhledem k jejímu celosvětovému růstu a stříbro zase jako dostupnější forma investice, kde se sází na Green Deal a průmyslovou poptávku, do níž se řadí zelené technologie, jako jsou například bateriové články u elektromobilů, fotovoltaika, farmacie a řada dalších průmyslových odvětví.

Důvody, proč investovat do zlata

● Neexistuje žádná jiná měna, která by sloužila jako celosvětově respektované platidlo tak dlouho jako právě žlutý kov. Zlato je tedy ideálním alternativním prostředkem směny pro případ selhání systému papírových peněz.

● Investiční zlato (zlaté slitky a zlaté mince) jsou ze zákona

osvobozeny od DPH.

● Zlato je obchodovatelné 24 hodin denně 7 dní v týdnu a po celém světě.

Zdroj: Zlaťáky.cz

Důvody, proč investovat do stříbra

● Řada konzervativních investorů dává přednost stříbru před zlatem. Proč tomu tak je? Vedle zajímavého potenciálu zhodnocení totiž nabízí i jedinečné výhody průmyslového kovu. Na průmysl dnes připadá celých 85 % celosvětové produkce stříbra – je druhou nejpoužívanější průmyslovou komoditou a uplatňuje se zejména při výrobě automobilů a fotovoltaických článků.

● Spotřeba stříbra tak těžbu dlouhodobě převyšuje a při zachování současné produkce dojde k vytěžení jeho zásob do několika desítek let. Očekává se, že se to odrazí na ceně stříbra, která je v současnosti obecně chápána jako velmi podhodnocená.

● K nákupu investičního stříbra je třeba přistupovat jako k alternativě ke spoření na důchod. V tomto případě vystupuje stříbro (stejně jako zlato) především jako ochránce před znehodnocením peněžních prostředků.

“U zlata nebo stříbra neočekávejte rychlé zbohatnutí, a to ať zvolíte cestu sběratelskou či investiční. Můžete však očekávat dlouhodobé stabilní zhodnocení a jistotu, že i za desítky let budete mít vzácný poklad pro vaše potomky,” radí Martin Štich, ředitel společnosti Zlaťáky.cz.

Zdroj: Zlaťáky.cz

Tento materiál vznikl pouze pro marketingové a informační účely. Nejedná se o investiční doporučení ani nabídku ke koupi nebo prodeji jakéhokoli investičního nástroje. U investic je však dobré mít vždy na paměti, že jejich historická výkonnost není ukazatelem ani zárukou výkonnosti v budoucnu. Hodnota investic může klesat i stoupat a návratnost investic není zaručena.