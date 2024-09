Web3 Hub Zlín, součást ZRIA, přináší inovace v blockchainu a podporuje vzdělávání a podnikání v regionu.

Přednáška o web3, AI a kyberbezpečnosti pro studenty Střední průmyslové školy ve Zlíně | Foto: ZRIA, a.s.

Vedoucí projektu Web3 Hub Zlín Tomáš HasíkZdroj: ZRIA, a.s.Blockchain jako decentralizovaná databáze přístupná všem uživatelům internetu, Web 3.0 jako další fáze vývoje webu, která umožní získat bezpečnější a svobodnější místo ve virtuálním prostředí, kde například nebudou data uživatelů kontrolována a obchodována obrovskými nadnárodními technologickými institucemi. To jsou moderní technologické příležitosti, na nichž chce postavit svou transformaci Zlínský kraj. Proto je součástí jeho rozvojové agentury ZRIA také organizace Web3 Hub Zlín, jejímž cílem je proměnit Zlín a region v centrum decentralizovaných technologií.

Web3 Hub byl založen v roce 2023 a jeho hlavním cílem je proměnit Zlínský kraj ve středisko inovací a technologického rozvoje. „Naším cílem je nejen přitáhnout talenty, ale také vytvořit nová pracovní místa a podpořit regionální ekonomiku,“ říká vedoucí projektu Tomáš Hasík.

Jedním z klíčových aspektů této iniciativy je vzdělávání a osvěta. Web3 Hub aktivně propojuje univerzity, firmy a veřejnost, přičemž se zaměřuje na šíření povědomí o technologiích mezi mladými lidmi. V roce 2024 se ve spolupráci s UTB ve Zlíně plánuje například spuštění nového kurzu zaměřeného na algoritmický trading, který má studenty připravit na budoucí výzvy v oblasti ICT.

Kromě vzdělávání se Web3 Hub zaměřuje na podporu podnikání v oblasti Web3 technologií. Spolupracuje s místními podnikateli a kryptofirmami, jako je Coinmate a.s., s cílem vytvořit robustní ekosystém podporující vznik startupů. „Cílem je vytvořit až 20 nových pracovních míst v ICT sektoru do konce roku 2024 a podpořit vznik 50 nových Web3 firem do roku 2027,“ dodává Hasík.

Web3 Hub hraje klíčovou roli v zapojení veřejnosti do technologického rozvoje. V rámci EBSI, iniciativy Evropské komise, by se Zlín mohl stát jedním z prvních míst v Česku, kde se testují blockchainové projekty zaměřené na zlepšení veřejných služeb. „Klíčem k dosažení této vize je strategické partnerství s venture fondy, které posílí místní inovační ekosystém,“ uzavírá ředitel strategického rozvoje ZRIA Petr Kubíček.

S podporou místních i zahraničních partnerů a silným zaměřením na vzdělávání má Zlínský kraj ambici stát se klíčovým hráčem na poli Web3 technologií v Česku.

Tomáš Hasík jako jeden ze spíkrů na diskuzním panelu brněnské konference CryptonightZdroj: ZRIA, a.s.