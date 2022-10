Od září se Brno učí třídit trochu jinak. Do žlutých kontejnerů nově patří také kovové potravinářské obaly. Jde zejména o konzervy, víčka od zavařovacích sklenic, plechovky od čaje či kávy.

Změna třídění v Brně! | Foto: SAKO Brno, a.s.

Je tomu tak proto, že SAKO Brno aktuálně zprovozňuje velkokapacitní dotřiďovací linku na papír, plast a kovy. Nová linka, která je dokonce automatická, totiž obsahuje velmi účinné separátory kovů, které spolehlivě dokáží separovat kovové obaly od potravin a připravit je k opětovné recyklaci. „Unikátní zařízení umí najít nejen železné kovy, ale i ty neželezné, které se získávají tak, že rychle se otáčející elektromagnet dokáže na desetinu sekundy zmagnetizovat i nemagnetické kovy, což postačí k jejich identifikaci v moři plastového odpadu,“ upozorňuje Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Doposud dávali Brňané kovové potravinářské odpady do černých popelnic, odkud putovaly spolu s ostatním směsným odpadem do spalovenského zařízení v SAKO Brno. Zde je pak separátory tahaly z tzv. škváry, který vzniká po energetickém upotřebení odpadů. Ročně se takto zachránilo kolem čtyř tisíc tun železa a až 500 tun neželezných kovů. Jenže mnoho materiálu se nenávratně ztratilo během procesu spalování, což je škoda. Proto stejná technologie na získávání kovů byla použita i při stavbě automatizované dotřiďovací linky. Tato technologie s účinností až 95% spolehlivě vytřídí odpady včetně kovových obalů od potravin a nápojů.

Takže do žlutých kontejnerů - původně „na plast“ nyní na „plast, nápojové kartony, a kovové obaly“- umísťujme nejenom plasty, ale i krabice od mléka a džusu, hliníkové plechovky od piva či limonád, konzervy od paštik a dalších potravin, plechovky od kávy a čaje, obaly od pitíček, paštik, víčka zavařovací, víčka od jogurtu, potravinové tácky, konzervy od jídel pro domácí mazlíčky – zkrátka takřka vše kovové i plastové, co v kuchyni během vaření spotřebujeme. Je toho hodně, co nyní patří do žlutých kontejnerů, ale automatická linka s velkou kapacitou si s tím poradí.

Ovšem stejně tak zůstává hodně odpadu, který do kontejnerů na separovaný odpad nepatří. Jde o různé nádoby se zbytky barev, chemikálií a nebezpečných látek, dále novodurové trubky, podlahové krytiny nebo například velké kusy polystyrenu. To vše lze zdarma odevzdat na sběrných střediscích odpadu, kterých je v Brně aktuálně hned 38. O tom, jak správně třídit se dočtete na webových stránkách společnosti SAKO Brno.

www.sako.cz