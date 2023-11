Už jste udělili plusové body svým favoritům? Hlasování v participativním rozpočtu je v plném proudu. Finálové projekty se předhání ve vítězném žebříčku a pořadí se mění minutu po minutě.

Projekt Medlánky v pohybu | Foto: Statutární město Brno

Město si na projekty tento rok vyhradilo 35 milionů korun, a protože maximální limit na jeden projekt je nastaven na 5 milionů korun, rozdělí se celková částka minimálně mezi 7 vítězů. Bez vašich hlasů to ale nepůjde.

Jak tedy na to? Projděte si finálové projekty, kterých se tento rok probojovalo do velkého celoměstského hlasování celkem 56, a rozdělením svých hlasů je pošlete blíže cílové rovince. Všichni občané Brna starší 18 let mohou projektům udělit celkem pět kladných a dva záporné hlasy, a to online na webové stránce paro.damenavas.cz, kde najdete i veškeré doplňující informace k hlasování, anebo hlasujte přes ověřený účet na brnoid.cz a pošlete vaše favority na stupně vítězů.

Kdo by se necítil na hlasování online, může přijít a odhlasovat osobně na Odboru participace Magistrátu města Brna na Husově 3, na jakékoliv pobočce Knihovny Jiřího Mahena, nebo přímo v centru Brna u panelu Dáme na vás na České vždy ve středu 15., 22. a 29. listopadu v čase od 14 do 17 hodin. „Pro všechny hlasující máme připraven sladký bonus a jako vždy rádi pomůžeme s hlasováním,“ usmívá se Linda Seitlerová, vedoucí Oddělení koordinace a komunikace Magistrátu města Brna.

Participativní rozpočet Dáme na vás 2023 – jak hlasovat?

Zdroj: Statutární město Brno

A co se už v rámci participativního rozpočtu Dáme na vás podařilo zrealizovat? Není toho málo! V letošním roce můžeme zmínit například projekt Medlánky v pohybu, díky kterému si všichni návštěvníci této městské části mohou zahrát volejbal a další míčové hry na nově zrekonstruovaném hřišti. Kousek dál se nachází hojně využívané workoutové hřiště, které bylo doplněno o další posilovací prvky. Zkrátka Medlánky v pohybu v každém věku.

Slavnostní otevření projektu Medlánky v pohybu

Zdroj: Statutární město Brno

Nechystá se něco podobně skvělého ve vašem okolí? Rozklikněte galerii finálových projektů, nastavte filtr na požadovanou městskou část nebo klidně na celé Brno a vyberte ty nejlepší z nejlepších. To vy rozhodujete, jak udělat Brno ještě lepší.

Dáme na vás