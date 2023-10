Praha, 2.října 2023 – Auto ESA, jeden z největších českých prodejců ojetých vozů, dnes zveřejnil podrobnou analýzu prodejů vozidel podle věku zákazníků. Analýza ukazuje, jak se preference zákazníků liší podle věku a jaké modely jsou nejoblíbenější v jednotlivých věkových kategoriích.

BMW Řada 3 a Audi A4 jsou nejoblíbenější vozy mezi mladými zákazníky do 30 let, zatímco zákazníci ve věku 50 let a více preferují modely jako Dacia Duster a Sandero nebo Citroën Berlingo.



"Naše data ukazují, že mladí lidé mají tendenci upřednostňovat sportovní a luxusní vozy," říká Filip Kučera, marketingový manažer Auto ESA. "Naopak starší zákazníci dávají přednost spíše praktickým a ekonomickým modelům."



Mezi mladými je na vrcholu popularity BMW Řada 3, které upřednostňuje 52,5 % zákazníků do 30 let, následováno Audi A4 s 48,1 %. Ve věkové skupině 30-49 let je nejpopulárnější Opel Zafira s 61,8 %, Ford S-MAX s 61,0 % a Volkswagen Caddy s 58,8 %.

V kategorii nad 50 let jsou nejoblíbenější modely Dacia Duster (67,6 %), Sandero (66,4 %) a Citroën Berlingo (64,6 %). Škoda Yeti je také oblíbená v této věkové skupině s 61,2 % zákazníků.



Průměrný věk zákazníka je nejnižší u modelu BMW Řada 3 (33 let) a Audi A4 (34 let), což ukazuje na silnou přitažlivost těchto značek pro mladší zákazníky. Na druhé straně spektra jsou modely s nejvyšším průměrným věkem zákazníků – Dacia Sandero (55 let), Dacia Duster a Citroën Berlingo, oba s průměrným věkem 54 let.



Auto ESA také zjistila, že některé modely jsou populární napříč všemi věkovými skupinami. Například Volkswagen Golf má poměrně rovnoměrné rozdělení zákazníků mezi všemi třemi věkovými skupinami.



"Naše analýza také odhalila několik překvapení," dodává Kučera. "Například Ford Fiesta, často považovaný za oblíbený model mezi mladšími zákazníky, má v našich datech průměrný věk zákazníka 48 let a pouze 17,1 % zákazníků do 30 let."

Podrobné informace o věkovém zastoupení u jednotlivých modelů podle prodaných vozidel:



