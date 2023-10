Mezi motoristy nejvyhledávanější značka litých kol na trhu náhradních dílů v ČR, DEZENT, na podzim potěší oči všech účastníků silničního provozu 6 novými designy litých kol, které vozům dodají decentní eleganci i v zimě. Novinky jsou pro mnoho vozů k mání se schválením ECE v originálním rozměru, který není třeba zapisovat do TP vozidla.

Foto: alcar.cz

Podívejme se ale nejdříve na sedmou podzimní novinku z produkce ALCARu, z řady DOTZ 4x4, která se svým vzhledem i zaměřením na první pohled odlišuje. Nikoliv čistá silnice, ale drsný terén je jejím přirozeným prostředím. Někdo by si mohl pomyslet, že je tento kousek v bronzovém laku do terénu až příliš hezký. Ale to by se mýlil, protože právě na nezpevněných cestách se kola řady DOTZ 4x4 cítí jako ryba ve vodě. A platí to i pro design Dakar s novým bronzovým odstínem. Bez námahy zvládá ty nejnáročnější terénní výzvy a přitom stále dobře vypadá a vizuálně doplňuje mnoho těžkých nebo středně velkých SUV a terénních vozů od předních výrobců, jakými jsou například Ford Ranger, Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser, Land Rover Range Rover a další. Se svou nosností 1 150 kg je jednodílné kolo DOTZ Dakar bronze odolným partnerem na všech výpravách, což potvrzuje již první pohled na jeho robustní provedení. Tomuto kolu vůbec nevadí drsné túry přes lomy nebo štěrkovny. Navíc boduje svou robustní elegancí i při každodenním používání na standardních silnicích. DOTZ Dakar bronze je všem vyznavačům terénních vozů k dispozici v rozměru 7x16 palců.

DEZENT KC black Mitsubishi L200Zdroj: alcar.cz

První novinka od značky DEZENT, design AR, se vyznačuje lehkým elegantním dvoupaprskovým designem symetrických paprsků. Díky tomu se kolo dokonale hodí pro éru elektrické mobility. Je k dispozici ve velikostech od 18 do 20 palců a umí snadno individualizovat vzhled moderních elektromobilů jakými jsou Ford Mustang Mach-E, Renault Megane E-Tech, VW ID.3, Cupra Born, Mercedes EQA a EQB, stejně jako Polestar 2, VW ID BUZZ, Škoda ENYAQ, VW ID.5, BMW i4 nebo Tesla Model 3. Design DEZENT AR je k dispozici v designové variantě black, která vozu dodá čistý sportovní vzhled nebo v kombinaci leštěné čelní plochy a černého laku. Se schválením ECE v originálním rozměru a výjimečně odolným třívrstvým lakem, který chrání kolo i v zimě, mohou motoristé bez obav vyrazit do zimního provozu.

DEZENT AR dark BMW i4Zdroj: alcar.cz

Nové masivní pětipaprskové kolo DEZENT KB vyzařuje nadmíru vizuální dynamiky počínaje konkávní středovou částí přes zakřivené, rozšiřující se paprsky. Nový přírůstek do portfolia značky DEZENT je dostupný v klasickém stříbrném odstínu a v kombinaci černého laku a leštěné čelní plochy. V rozměrech od 16 do 19 palců mohou svá vozidla ozdobit dynamickou novinkou DEZENT KB například majitelé VW T-Cross, VW Polo, VW Golf, VW T-Roc, Hyundai Santa Fe, Hyundai i30, Kia Sorento, Kia Ceed, Kia Niro, Volvo XC40 a XC60 a V90 Cross Country, stejně jako elektrických a hybridních modelů jako jsou VW ID.3, ID.4, ID.5, Hyundai Ioniq, Kia EV6, MG 4, BMW i4, Cupra Born nebo Škoda ENYAQ.

DEZENT KB silver BMW 2 Active TourerZdroj: alcar.cz

DEZENT KB dark MG 4Zdroj: alcar.cz

Dělat těžkou práci a přitom dobře vypadat se vzájemně nevylučuje, jak působivě dokazuje nový design DEZENT KC. Klasický design dvojitých paprsků v kombinaci se 6děrovým uchycením poskytuje nejen nosnost až 1 350 kilogramů, ale také dodává individuální tvář terénním vozům, pick-upům i dodávkám. S kolem DEZENT KC, které je k dispozici ve velikostech od 16 do 18 palců v provedení black a dark, mohou i velká vozidla jako Toyota Landcruiser, Toyota Hilux, Mercedes Sprinter a Mitsubishi L200 nabídnout atraktivní doplněk každodenního života. DEZENT KC dodá vozidlu nový švih ve verzi s černým lakem nebo v jeho kombinaci s leštěnou čelní plochou.

DEZENT KC dark Toyota HiluxZdroj: alcar.cz

Pro motoristy, kteří si chtějí nechat litá kola doporučit, ALCAR opět předvybral ze své bohaté nabídky 8 designů vhodných pro zimní provoz a v rámci své tradiční akce Elegance i v zimě je maximálně cenově zatraktivnil. Před samotnou koupí si může každý prohlédnout, jak budou kola vypadat na jeho automobilu v unikátním ALCAR 3D konfigurátoru kol na www.alcar.cz. K sadě litých kol značek AEZ a DOTZ mohou motoristé získat ještě praktický bonus navíc. V případě, že si k jakémukoliv designu od značky AEZ nebo DOTZ objednají ke kolům bezpečnostní šrouby či matice Sicuplus, dostanou je až do do 30. 11. 2023 od ALCARu zdarma.

DOTZ 4x4 Dakar bronze Ford Ranger RaptorZdroj: alcar.cz