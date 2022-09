Rozkvetlá Olomouc se čtenářům líbí. Desetitisíce jejich hlasů rozhodly o výhercích naší soutěže.

Výherce Antonín Kutálek: trvalkový záhon u školy v obci Rohle | Foto: Kutálek

Sto zaslaných fotografií, náročný proces volby odborné poroty a konečné hlasování čtenářů Deníku. To vše už je minulostí a nezbývá nic jiného než vyhlásit vítěze naší soutěže o tu nejkrásnější květinovou výzdobu Olomouckého kraje. Do posledního momentu se jednalo o velmi vyrovnaný souboj.

V první kategorii, ve které soutěžili majitelé těch nejrozkvetlejších oken, balkonů či teras, odevzdali čtenáři Deníku téměř 13 tisíc svých hlasů a rozhodli jimi o vítězství Markéty Zatloukalové. Její balkon plný rozkvetlých zvonků získal prvenství a předehnal tak starostu obce Rakůvka Josefa Mikulku, jehož muškáty a ostatní výsadby v zahrádce před rodinným domem mu zajistily krásné druhé místo. Na třetím místě skončila Dana Sloupská a její barevný květinový mix. Všichni se nyní mohou těšit na atraktivní ceny. Konečné pořadí soutěže, kterou zorganizoval Olomoucký spolek okrašlovací ve spolupráci s Deníkem, je následující:

1. Markéta Zatloukalová (5 703 hlasů)

2. Josef Mikulka (5 438 hlasů)

3. Dana Sloupská (1 289 hlasů)

Druhou kategorii, věnovanou nejhezčímu domu a bloku domu, ovlivnilo svými hlasy téměř 17 tisíc fanoušků květin. Nejvíce jich hlasovalo pro trvalkový záhon u školy v obci Rohle, jehož majitel Antonín Kutálek získal neuvěřitelných 7 676 hlasů. Jenom kousek za ním pak skončil víkendový domek v Kostelci na Hané, jehož majitel František Říha obdržel 7 431 hlasů. Třetí místo pak náleží atraktivně geometricky zastřižené zahrádce, kterou opečovává Hana Smejkalová. Konečné pořadí druhé kategorie je tedy následující:

1. Antonín Kutálek (7 676 hlasů)

2. František Říha (7 431 hlasů)

3. Hana Smejkalová (1 200 hlasů)

„Nadšení, se kterým lidé posílali do soutěže své fotografie, i desetitisíce hlasů, které se shromáždily od čtenářů, jasně ukazují, že soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu do našeho kraje patří. Uděláme vše proto, aby se zopakovala i příští rok a motivovala občany k tomu, aby Olomoucký kraj opět rozkvetl,“ říká Richard Benýšek, předseda Olomouckého spolku okrašlovacího. Všechny výherce budeme kontaktovat a srdečně jim gratulujeme. Zároveň také děkujeme i čtenářům Deníku, kteří se zapojili do hlasování.