Výroba vína už dávno není jen obrázkem krojovaných pamětníků bodře se objímajících kolem cimbálu. Vedle tradic stále častěji ukazuje i svou moderní tvář, tvář podnikání stojícího oběma nohama v 21. století. A to nejen technologiemi ve sklepích a na vinicích, ale také v podobě výjimečné architektury vinařství a jejich služeb určených pro veřejnost. Hned několik lákavých ukázek budoucnosti našeho vinařství lze zažít na Znojemsku.

Foto: Vína z Moravy, vína z Čech

Víno je pro mnohé umělecké dílo, výhledy do zvlněných vinohradů předčí všechny obrazy, a tak i vinaři stále častěji spolupracují se špičkovými architekty, aby sladili všechny dojmy ze své práce s místem, kde jejich výjimečná vína vznikají – v budově vinařství. Není proto divu, že se řada takových vinařských staveb stala vyhledávanými turistickými cíli.

Vinařství THAYA

Zdroj: Vína z Moravy, vína z Čech

Poměrně novou dominantou, která ale ctí region a zároveň respektuje přírodu, je vinařský areál vinařství THAYA v obci Havraníky ani ne 10 km od Znojma. Autorem moderního komplexu, v němž najdete veškeré prostory vinařství, degustační sklepy, ale i hotel s wellness a restauraci, je architekt Jakub Cígler. Centrem areálu je bývalá sýpka s unikátní střechou tvořenou dřevěnými vazníky a tradiční keramickou bobrovkou. Kolem sýpky se pak soustředí další objekty. Na první pohled upoutají zejména venkovní apartmány s cihlovou klenbou, zasazené částečně pod zem a s netradičním vstupem ve stylu hobitích nor. Vyhlášená je pak místní restaurace APRI, která si zakládá na tradičních receptech v moderním pojetí a mistrně párované s vínem. Při návštěvě vinařství si můžete také třeba posedět na lehátku na louce za budovou a dát si skleničku jejich skvělých vín nebo něco na zub z ikonického foodwine trucku. O tom, že vinařství THAYA není je o koukání, ale především o špičkových vínech, svědčí i fakt, že se stalo absolutním vítězem soutěže Vinařství roku 2023.

Vinařství LAHOFER

Zdroj: Vína z Moravy, vína z Čech

Moderní reprezentativní centrum má také vinařství LAHOFER. Stavbu navrhlo brněnské studio Chybik+Kristof a zakomponovalo ji do tradiční jihomoravské krajiny poseté vinohrady nad obcí Dobšice u Znojma. V komplexu jsou na jednom místě výrobní prostory, návštěvnické reprezentativní centrum i administrativní zázemí společnosti. Hlavní myšlenkou návrhu je motiv vinných řádků, jež se díky konstrukci přenáší i dovnitř budovy. Unikátní je pak hlavně pochozí střecha, která zároveň slouží jako letní amfiteátr, kde se konají různé akce, koncerty (v létě třeba Hudba na vinicích) nebo se tam i promítají filmy. Návštěvníkům také slouží nový prostor až pro sto lidí, kde jsou možné veřejné i privátní degustace vín, prodejna vína a prezentační sklep. V letní sezóně můžete vína vinařství LAHOFER ochutnat i ve vinném hrádku Lampelberg mezi vinicemi u obce Vrbovec či v degustačním altánu na Rajské vinici nedaleko centra Znojma pod chrámem sv. Mikuláše.

A kam dál?

Co se týče vinařské architektury je Znojmo a jeho okolí poměrně bohaté. Do té moderní ještě spadá určitě vinařský komplex s hotelem vinařství Vinice Hnanice na kraji stejnojmenné obce. Za zmínku stojí také Enotéka znojemských vín s designovou kavárnou, která se nachází v prostorách bývalého pivovaru v historické části Znojma. U malých vinařů to pak mohou být třeba nově moderně zrekonstruované sklepy Rodinného BIO vinařství Špalek nebo vinařství Piálek & Jäger v Novém Šaldorfu.

Zdroj: Vína z Moravy, vína z Čech

Úplně bez tradic by to ale nebylo ono

V Šatově nedaleko Znojma můžete navštívit unikátní Malovaný sklep, v obci Přímětice zase jeden z největších křížových sklepů na světě z 18. století. Ve Vlkově věži přímo v centru Znojma má informační centrum VOC Znojmo a zapomenout nesmíme ani na Loucký klášter, kde má nyní své návštěvnické centrum vinařství Znovín Znojmo a ochutnat zde můžete vína i od Vinných sklepů Lechovice.

A jaké vinaře a vinařství navštívit na Znojemsku? Vyberte si v největší databázi na webu Vína z Moravy, vína z Čech.