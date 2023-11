Druhé největší město v kraji čekají příští rok důležité investiční projekty včetně rozsáhlých oprav chodníků

Jezuitské náměstí ve Znojmě projde příští rok komplexní rekonstrukcí | Foto: Město Znojmo

Navzdory celkově nepříznivé ekonomické situaci se Znojmu daří držet investiční aktivitu. V návrhu rozpočtu pro příští rok počítá město s přibližně 300 miliony korun, podobně jako mělo vyčleněno pro letošní rok. Podíl investic tak tvoří 21,8 % navrženého rozpočtu.

Vedení města se chce v příštím roce soustředit na rekonstrukce a opravy silnic a chodníků v majetku města. Na tyto investice by mělo jít příští rok zhruba 100 milionů korun. "Toto je dlouhodobě velmi zanedbaná oblast a my si zkrátka myslíme, že si občané zaslouží opravené silnice a chodníky," komentovala rozhodnutí starostka Znojma Ivana Solařová. V příštím roce se tak dočkají komplexní rekonstrukce ulice Fischerova, Na Valech, Aninská, ale také ulice Na Záhumenkách v Příměticích nebo ulice "za obchodem" v Mramoticích. "Znojmo není jen centrum, ale jsou to i sídliště a příměstské části," naznačuje způsob uvažování o investicích Solařová. V samotném centru Znojma pak dojde po letošní rekonstrukci Kollárovy ulice na Jezuitské náměstí a ulici Jezuitská. "Zde jsme se dohodli na spolupráci s farností, takže společně upravíme i okolí kostela sv. Michala, ale máme slíbenou i součinnost s praktickou školou, takže tato lokalita dostane po letech zaslouženou důstojnou podobu," doplnila Solařová.

V příštím roce dále proběhne druhá etapa opravy radniční věže. "Ukázalo se, že radniční věž je v horším stavu, než naznačil původní stavební průzkum. Z rozpočtu tak musíme na její opravu uvolnit dalších 20 milionů," upozornila Solařová. Další významnou investicí bude rekonstrukce jízdárny v Louce, na kterou město vydá 40 milionů korun. Na 25 milionů vyjde zateplení a výměna balkonů u druhé budovy DPS na Vančurově ulici, 6 milionů budou náklady na vybudování nového multifunkčního hřiště v Oblekovicích. "Hodně investic půjde do oprav a rozvoje škol a mnohé potěší oprava altánku v Dolním parku, který tak trochu dělá ostudu v návštěvnicky atraktivním prostoru hradebního pásu," uzavřela Solařová.

Pavel Kovařík, tiskový mluvčí města Znojma