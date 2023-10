Jedno z největších vinařství v České republice představilo velké změny.

Video: Znovín

Znovín mění vzhled produktů a své komunikace. Zákazníci s ním mohou objevovat chutě, vůně, viniční tratě a zážitky. Etikety nově nesou přírodní motivy, jako jsou rostliny a zvířata z Národního parku Podyjí a viniční tratě.

„Znovín vždy patřil k propagátorům moderních vinařských technologií a k inovátorům. Hrdě jsme se hlásili ke Znojemsku, zákazníci s námi mohli poznávat viniční tratě. Toto vše jsme nyní do naší komunikace promítli a značku zmodernizovali,“ představil změnu ředitel společnosti Karel Matula. Znovín vloni oslavil 30 let, v současné době hospodaří na více než 500 ha vinic, což ho řadí mezi největší vinařství u nás. „Vyzráli jsme do fáze, kdy představujeme nový, svěží, mladý Znovín, který odpovídá dnešním trendům,“ doplnil Matula.

Nové etikety.Zdroj: Znovín

Hned vidíte, odkud víno pochází

Vína hrdá na svůj původ, tak zní slogan Znovínu. Tato charakteristika se i nově projevila na etiketách. Názvy vín, resp. odrůdy, jsou doplněny o názvy viničních tratí nebo oblastí, z kterých dané víno pochází. Ochutnat lze například Pálavu od Tří dubů, Hibernal z Podhoří nebo Ryzlink rýnský ze Šobesu. Zákazník se díky naskenování QR kódu může svým mobilem přímo i na danou viniční trať podívat.

Dostupnější jakostní řady vín také nesou lidovou formu názvů odrůd - vyzkoušet tak můžete například Rýňák, Vlašák nebo Šeďák. Na jednotlivých řadách vín se objevují motivy inspirované krajinou Znojemska - rostliny z herbáře, ledňáček, ještěrka a rosnička nebo specificky ilustrované viniční tratě.

Vedení společnosti s novými etiketami.Zdroj: Znovín

Bohatý vinařský turistický program

„Vždy jsme se snažili být několik kroků napřed. Přinesli jsme na Znojemsko jako první vinařský turistický program, mezi prvními jsme otevřeli e-shop se zásilkovou službou, ale také jsme vdechli život Louckému klášteru,“ přiblížila obchodní ředitelka Eva Gargelová. Znovín je také organizátorem velkého počtu vinařských událostí a na komunikaci těchto turistických aktivit se chce i nyní více zaměřit.

Své odběratele Znovín pravidelně odměňuje velkou degustační akcí nazvanou Putování. Lidé se podívají na místa, kde všechno vzniká a mohou ochutnat několik desítek vzorků. „Je tu, co objevovat, proto chceme k nám přivést ještě více návštěvníků a ukázat jim, o čem Znovín je,“ doplnila Gargelová. Znovín na jaře představí další novinky ve své nabídce služeb a produktů.