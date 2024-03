Hodonínská zoo je otevřena denně včetně svátků, blížící se teplejší počasí ale znamená větší příliv návštěvníků, kteří se mohou těšit na některé novinky.

leguán kubánský | Foto: Zoo Hodonín/archiv

Zoo letos plánuje oživit expozici terárií o chov varanů. Od loňska se rozrostla skupina surikat. Zatímco před rokem vyvedl nový chovný pár tři mláďata, která byla atrakcí hlavně pro děti, dnes je rodinka úspěšných rodičů už dvanáctičlenná, když ke třem samičkám přibyly další čtyři sestry a v posledním vrhu tři mláďata. Některá z nich tak odejdou do dalších chovatelských zařízení.

Pavilon primátů se vloni obohatil o dva chovné páry – mangabeje rudohlavé, jež přitom Zoo Hodonín chová jako jediná v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad, a také guerézy běloramenné. U šelem jsou dalším chovným párem lvi berberští, v přírodě již vyhubení. Proto lze letos očekávat zajímavé přírůstky.

Z posledních letošních mláďat patří mezi zajímavé například přímorožec arabský, jež Hodonín chová jako jediná zoo v republice. Současné stádo tohoto druhu antilop, jež se před padesáti lety ocitly na pokraji vyhubení, čítá osm kusů. O dvě samice má nyní zájem italská Zoo Valcorba.

Pro návštěvníky připravuje letos zoo pětadvacet menších i větších akcí. Program k zahájení sezony se uskuteční v neděli 7. dubna a hned v neděli 21. dubna to bude Den Země, ke tradičním patří také Den biodiverzity (19.5.), Den tygrů (28.7.), Týden pro pralesy (19.-23.8.), Den seniorů (1.10.) nebo Dýňové odpoledne (22.9.)

Jako vhodný dárek pro milovníky zvířat nabízí zoo dva typy zážitkových programů: Hodinový program Exkurze do zázemí a celodenní program Jeden den ošetřovatelem v zoo. Součástí činnosti Zoo Hodonín jsou i výukové a vzdělávací programy pro školní kolektivy, případně komentované prohlídky.

rys ostrovidZdroj: Zoo Hodonín/archiv

Zoo Hodonín pořádá také už několik let o letních prázdninách příměstské tábory pro školáky. Účastnící se mimo her a soutěží zaměřených na ochranu přírody a zvířata podílejí také na úklidu některých výběhů a mají možnost setkat se i s kontaktními zvířaty. Protože zájem byl obrovský, letos se uskuteční celkem pět týdenních turnusů pro děti od 6 do 15 let.

Mezitím pokračuje modernizace zoologické zahrady. Po demolici původní vstupní části začala stavba nového vstupního areálu s pokladnami, stáním pro cyklisty a sociálním zařízením s dokončením letos v září.

Rovněž letos na podzim je v plánu dokončení stavby nového útulku pro psy v blízkosti zoo, zničeného tornádem. Připravuje se také budování nového pavilonu akvárií a rekonstrukce takzvaného starého šelmince.

Veškeré informace naleznou zájemci na oficiálních webových stránkách

www.zoo-hodonin.cz