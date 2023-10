Způsoby, jak pomoci domácím zvířatům bez domova na Světový den zvířat i po něm

Komerční sdělení

Praha, 4. října 2023–V kalendáři je hned několik dnů, které se vážou k oslavě našich čtyřnohých přátel. Jedním z nejdůležitějších je datum 4. října, na které připadá Mezinárodní den zvířat. Tento svátek má tradici již od začátku 20. století a je spojený s patronem zvířat a přírody sv. Františkem z Assisi. Proč tento den slavit? Domácí mazlíčci mají velmi pozitivní vliv na naše duševní i fyzické zdraví. My bychom se měli snažit jim to pravidelně vracet, a to i těm, kteří neměli takové štěstí a svůj domov zatím nenašli. K této příležitosti přináší Jan Sikora, generální ředitel společnosti Mars Česká republika, 3 způsoby, jak může každý z nás přispět k zlepšení situace opuštěných domácích mazlíčků.

Mars | Foto: svetovydenzvirat.marspromo.cz