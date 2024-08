Umožnit lidem žít lokálně, ale podnikat a pracovat globálně. Zastavit úbytek obyvatel regionu a udržet v něm studenty a nadané lidi.

Delegace Zlínského kraje – radní Jiří Jaroš, náměstek David Vychytil a šéf ZRIA Petr Kubíček – se v Texasu setkala se zástupci Odboru ekonomického rozvoje města Austin, Úřadu guvernéra Texasu, Texaské obchodní asociace a Texaské univerzity. | Foto: ZRIA, a.s.

To jsou hlavní cíle rozvojové společnosti ZRIA, kterou v březnu založil Zlínský kraj. Zaměřuje na rozvoj nových technologických oborů, spolupráci se světovými univerzitami, podporu podnikání, investic a tvorbu vysoce placených pracovních míst. Chce zlepšit život všem generacím v kraji.

Prezident Petr Pavel vyjádřil podporu ZRIA misi: “Žít lokálně ve Zlínském kraji a přitom pracovat, podnikat a přemýšlet globálně”.Zdroj: ZRIA, a.s.Podobné regionální rozvojové agentury působí v mnoha zemích a byly pro vznik ZRIA inspirací. Nabízí celou řadu příkladů, jak úspěšně transformovat regiony. To skrývá know – how a návody. Není potřeba vymýšlet vymyšlené, ale dívat se do světa. Také proto je v pozici „šéfa zahraničních vztahů ZRIA“ rodilý Australan Joshua Wheeler.

Mezi aktuální projekty patří například přivedení technologické firmy a významného poskytovatele přepravních služeb Bolt do Zlína nebo vznik Neelze, chatbota Zlínského kraje, který pomůže všem generacím s nejrůznějšími typy informací a jeho pilotním projektem bude obsluha Expat centra, které zase pomáhá nadaným zahraničním studentům a pracovníkům. ZRIA již vyjednala také podmínky krajské dotace 200 milionů pro Univerzitu Tomáše Bati, na jejímž základě vzniknou nové obory a akreditace předmětů v anglickém jazyce nebo užší spolupráce s regionálními firmami. Stojí také v čele pracovní skupiny, která má obnovit fungování hudebního klubu Golem.

Setkání nad stěžejními tématy Zlínského kraje s ministrem zahraničních věcí Janem LipavskýmZdroj: ZRIA, a.s.Představitelé agentury se za krátkou dobu její existence účastnili s podporou ministra zahraničí Jana Lipavského několika zahraničních akcí a zviditelnili tak Zlínský kraj v Evropě i USA. Tam šlo o významnou technologickou konferenci SXSW, na níž byly také navázány kontakty s texaskou univerzitou a vyjednává se o výměnném programu pro studenty a pedagogy UTB. ZRIA byla také součástí mise do USA kvůli AI a kybernetické bezpečnosti, a to na pozvání vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše nebo se setkala s prezidentem Petrem Pavlem na fóru iniciativy Trojmoří, která je neformální organizací dvanácti zemí střední a východní Evropy.

„Prezident vyjádřil podporu naší misi žít lokálně ve Zlínském kraji a přitom pracovat, podnikat a přemýšlet globálně a hledat nové příležitosti v moderních oborech. Díky moderním technologiím a tomu, že zná velmi dobře naše reálie ji označil za velmi životaschopnou. Také proto bylo možné při jeho následné návštěvě Zlínského kraje na tyto debaty navázat,“ uvedl Kubíček.

Ten navázal také kontakty se zástupci podobných agentur v polské Lodži a estonském Tallinnu, kde proměna bývalých průmyslových areálů na moderní multifunkční prostory slouží jako velká inspirace pro zlínský region.