V posledních letech se u nás rozmohl nešvar, který znepříjemňuje život mnoha lidem. Jde o následek toho, že od roku 2014, kdy začal platit nový Občanský zákoník, došlo ke zrušení tzv. zákonného předkupního práva. Přitom předkupní právo na území naší země fungovalo bez problémů desítky let.

Foto: JUDr. Jan Chvojka, advokát, Chrudim

Na jednoduché ukázce lze předkupní právo vysvětlit takto: V případě, že jste s někým vlastnili napůl rodinný dům a rozhodli jste se své půlky zbavit, tak jste nejdříve museli svůj podíl nabídnout spoluvlastníkovi. Teprve pokud v zákonem stanovené lhůtě řekl „Nechci“, tak jste mohl svůj podíl za stejnou cenu nabídnout jiným zájemcům.

Důsledkem zrušení předkupního práva je, že se vykupování spoluvlastnických podílů chopili spekulanti. Ti přišli na to, jak z majitelů domů či bytů, které s někým spoluvlastní, dostat velké peníze. Obvyklou metodou je, že spekulanti od jednoho ze spolumajitelů nemovitosti levně koupí jeho podíl a druhého spoluvlastníka pak vydírají, že si buď draze jejich podíl koupí, anebo mu do nemovitosti nastěhují problémové nájemníky.

Sám znám případ, kdy seniorka z Pardubic vlastnila se svou sestrou napůl chalupu v jedné vesnici poblíž Chrudimi. Sestřina rodina ale o nemovitost dlouhodobě neprojevovala zájem, ačkoliv byly obytné prostory rozděleny na dvě části tak, aby v ní mohly pobývat obě rodiny.

Loni seniorka zjistila, že druhou polovinu domu už nevlastní její příbuzní. Novým majitelem se stala soukromá společnost, která za vyšší stovky tisíc podíl v chalupě koupila. Firma ani prodávající přitom podle zákona neměli žádnou povinnost stávající spolumajitelku o převodu informovat. Když seniorka společnost kontaktovala, tak ji byli nabídnuty jen dvě varianty. Buď i ona prodá společnosti svoji polovinu nebo naopak od spekulantů druhou půlku odkoupí. Společnost zároveň odmítla o ceně jakkoliv jednat a za podíl na chalupě požadovala třikrát vyšší částku než za jakou polovinu chalupy pořídila. A to přesto, že odhady realitních kanceláří hovořily o výrazně menší hodnotě. Seniorka se nakonec rozhodla za pomoci svých dětí podíl za přemrštěné peníze od společnosti koupit. Jeden z důvodů byly i obavy z toho, že by spekulanti mohli do nemovitosti nastěhovat problémové nájemníky.

Podobných případů se v posledních letech objevilo tisíce. Spekulantské společnosti v uvedeném případě ale jen využívají možností, které jim dává zákon. Z výše uvedeného vyplývá, že dnešní právní úprava spoluvlastnických vztahů nijak nepomáhá běžným občanům, ale je jen prostředkem pro jejich odírání společnostmi pochybného charakteru. Zrušení zákonného předkupního práva bylo chybou a jsem pro jeho opětovné zavedení.

JUDr. Jan Chvojka, advokát, Chrudim

zadavatel: JUDr. Jan Chvojka, advokát

zpracovatel: VLTAVA LABE MEDIA a. s.