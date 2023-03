Dlouhodobě dbáme na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Přizpůsobujeme výuku individuálním potřebám žáků a využíváme podpůrná opatření, aby se všichni optimálně vyvíjeli a dosahovali svého osobního maxima.

Foto: Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Specializujeme se na rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií, volitelných i nepovinných předmětů. Zařazujeme využití počítačové techniky a učeben i v dalších předmětech. Zajišťujeme výuku žáků - cizinců a systémově i intenzivní výuku češtiny pro tyto žáky ze všech škol ve Frýdku-Místku a okolí. Věnujeme pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaným i handicapovaným, těm umožňujeme bezbariérový přístup a pohyb. Klademe důraz na systémové zjišťování úrovně znalostí a na širokou nabídku zájmových útvarů. Součástí naší školy je družina před výukou i po výuce, jídelna s výběrem ze dvou jídel a multifunkční sportoviště.

Výuka

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Osmička letí …, od 1. ročníku se naši žáci učí angličtinu, od 3. ročníku informatiku. V Ikt a v kroužku animujeme a pracujeme s roboty. Učíme se psát všemi deseti prsty na klávesnici. Vyučujeme klasickou matematiku obohacenou o prvky metody profesora Hejného. Žáci si vybírají volitelné předměty a druhý cizí jazyk, a to francouzský nebo německý nebo ruský. Učíme žáky pracovat s nástroji pro efektivní distanční výuku v MS Teams, poskytujeme konzultace, zapůjčujeme počítače žákům bez technického vybavení a pomáháme si naším Desaterem distanční výuky.

Soutěže

Naši žáci každoročně dosahují výborných výsledků v soutěžích, a to na všech úrovních a napříč předměty a obory. V uplynulých měsících opětovně úspěšně reprezentovali Osmičku nejen v okresních kolech olympiády Dějepisné, Zeměpisné, Matematické či Pythagoriádě a Zlaté cihle, ale také v krajských kolech olympiády Logické a Chemické, soutěže Mladý chemik či Konverzační soutěže v německém jazyce. Zvítězili v krajském kole v šachu s postupem do republikového kola i v soutěži workshopů Moravskoslezské kreativní akademie. Vítězství získali naši žáci v celostátním kole matematické soutěže Klokan a soutěžní akce Srdce s láskou darované. Na stupních vítězů jsme měli své reprezentanty v mezinárodních kolech literárních soutěží Tvoříme vlastní nakladatelství a Když je příběh radost číst, soutěže Into the country a Animals around you časopisu RaR a na Festivalu dětských pěveckých sborů. Podporujeme i nadšené sportovce, např. náš žák se stal mistrem světa ve stolním tenise.

Vybavení školy

Začátky hodin na Osmičce ohlašuje melodie. Škola je vybavena odbornými učebnami, mj. třemi učebnami Ikt s 3D tiskárnami. Ve všech učebnách jsou dataprojektory, v některých interaktivní tabule. Sportu a hrám se věnujeme na sportovišti Osmák, lezecké stěně a workoutovém hřišti. Opět jsme zprovoznili školní Bufítek.

Projekty

V rámci projektu Šablony III doučujeme, pracujeme v kroužcích a pořádáme exkurze. Podporujeme vzdělávání cizinců v rámci projektu Nový systém jazykové přípravy žáků-cizinců. Pomáháme žákům zvládnout problémové části učiva v rámci projektu MŠMT Národní plán doučování. Celoročně spolupracují deváťáci s prvňáčky a pomáhají jim začlenit se do nového prostředí. Soustavně estetizujeme a revitalizujeme školní prostředí. Udržujeme a rozšiřujeme zeleň ve škole a ekologicky třídíme odpad. Pořádáme tematické projektové dny.

Školní poradenské pracoviště

Ve spolupráci s naším Školním poradenským pracovištěm pečujeme o naše žáky, a to včetně talentovaných žáků i žáků s poruchami učení. Nabízíme konzultace se speciálním pedagogem, výchovnými poradci, kariérovým poradcem, s preventisty negativních jevů, asistenty pedagoga. Organizujeme besedy se zdravotníky, sociálními pracovníky a policisty i konzultace a exkurze k volbě povolání.

Aktivity

Připravujeme deváťáky na přijímací zkoušky na střední školy. Pracujeme v zájmových útvarech vědomostních, praktických, sportovních a kulturních. Organizujeme ozdravné, seznamovací a studijní pobyty, tradiční i netradiční exkurze, výlety, besedy, kurzy, výjezdy talentovaných a úspěšných žáků. Klademe důraz na dopravní výchovu i bezpečnou orientaci na internetu. Naši žáci v rámci výuky navštěvují např. městskou knihovnu, divadelní představení, Muzeum Beskyd, Faunapark, Svět techniky v Dolních Vítkovicích, Archeopark Chotěbuz, Muzeum holocaustu Osvětim, ve frýdecké nemocnici absolvují kurzy první pomoci. Spolupracujeme s Moravskoslezskou kreativní akademií v Ostravě. Pořádáme ve spolupráci se Spolkem rodičů tematické Dny dětí a další tematické akce. Radíme se ve Školním parlamentu. Naši žáci se rádi zapojují do sběrových akcí. Oblíbené jsou hodiny bruslení, plavání, běžkování a lyžařské kurzy. Pořádáme sportovní dny s Osmákem, mikulášské a předvánoční skotačení. Na webu školy nabízíme kromě informací i fotoprohlídku školy a aktuality.

Aktivity pro veřejnost

Organizujeme obvodní kola Loutničky s koncertem vítězů a recitační soutěže na 1. a 2. stupni. Velký zájem mezi žáky je o pěvecké sbory. Pořádáme úspěšné koncerty a vystoupení. Zpíváme a hrajeme seniorům, vyrábíme jim dárky pro radost. Ve spolupráci se Spolkem rodičů se konají např. velmi oblíbené tradiční jarmarky. Podporujeme charitativní sbírky. Pro zájemce o studium i veřejnost nabízíme dny otevřených dveří.

Těšíme se nejen na budoucí prvňáčky

Spolupracujeme s mateřskými školami na ul. J. Trnky a Anenská, zveme předškoláky na prohlídku školy. Oblíbené jsou společné vyučovací hodiny a dílničky předškoláků s prvňáčky. Naši žáci navštěvují děti ve školce s mikulášským programem a nadílkou. Vždy se všichni těšíme na tematické zápisy dětí do 1. tříd. Budoucím prvňáčkům nabízíme hravé pohádkové pracovní listy a vyrábíme dárky. Pro prvňáčky chystáme na první školní den slavnostní přivítání.

V následujícím školním roce chceme tradičně otevřít v 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou Ikt. Rádi tedy přivítáme u testů všechny zájemce z řad letošních páťáků, kteří by chtěli tuto třídu u nás navštěvovat.

Kapacita Osmičky rovněž v současné době umožňuje přijmout žáky do všech tříd všech ročníků.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

www.osmicka.cz

Základní škola Československé armády 570

73801 Frýdek-Místek

Tel. 558 445 130, 604 213 318