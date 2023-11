Každý rok v Evropě zemře na následky antibiotické rezistence více než 35 000 lidí, u nás cca 500.

Foto: Antibiotickarezistence.cz

Pokud bude negativní trend pokračovat stejným tempem, v roce 2050 bude mít na svědomí 10 milionů obětí z celého světa. V České republice tyto bakterie mají každoročně na svědomí životy cca 500 lidí, což je více než dopravní nehody.

Proč začala antibiotika ztrácet své léčivé účinky? Přirozeně proto, že si na ně bakterie začaly zvykat. Nicméně jednou z hlavních příčin vzrůstající rezistence je neindikované nadužívání antibiotik.

„Musím potvrdit, že drtivá většina infekcí v ordinaci praktického lékaře má virový původ. Navíc většina z nich je samoúzdravných. Pokud by se ovšem zdravotní stav pacienta zhoršil, vždy doporučuji, aby nemocný co nejdříve kontaktoval svého praktického lékaře, který ho zná nejlépe,“ objasňuje prof. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D., vedoucí Národní referenční laboratoře pro ATB SZÚ a odborná garantka projektu Antibiotickarezistence.cz.

Není to ale jen zbytečné používání antibiotik u virových infekcí. Chybou je i přednostní a neodůvodněné používání širokospektrých antibiotik či příliš dlouhá nebo prodlužovaná délka léčby.

Jak se podílí na rezistenci bakterií veterinární medicína a zemědělství?

Na vzniku a šíření antibiotické rezistence se také podílí používání antibiotik v zemědělství a veterinární medicíně. Antibiotika se mohou dostávat do povrchových i odpadních vod a také do půdy, kde mohou vytvářet tlak na rozvoj rezistentních kmenů bakterií. Jak je to ovšem s veterinární medicínou?

„Ve veterinární oblasti se podařilo snížit průměrnou roční koncentraci veterinárních antibiotik na 50 mg na 1 kg biomasy. Toto číslo je nižší, než bylo cílem EU pro rok 2030, tedy 59 mg na 1 kg biomasy. Je ovšem důležité ho udržet a spolupracovat s ostatními sektory,“ vysvětluje MVDr. Aneta Pierzynová z České platformy antibiotické rezistence, 1. LF Univerzity Karlovy, Státní veterinární správa.

Zdroj: Antibiotickarezistence.cz

Projekt Prevence antibiotické rezistence cílil na veřejnost i lékaře

V posledních dvou letech probíhala v rámci ČR informační kampaň zaměřená na širokou veřejnost i praktické lékaře a pediatry nazvaná Prevence antibiotické rezistence. Pozitivní dopady osvětové kampaně mj. dokazují výsledky průzkumů realizované jak před jejím začátkem, tak i po skončení.

„Ukázalo se, že už téměř 75 % spotřebitelů ví, že příčinou antibiotické rezistence je nesprávné užívání antibiotik. To je o 9 % více než před zahájením kampaně v roce 2021. Data obecně prokázala, jak je edukace veřejnosti i lékařů důležitá a rozhodně smysluplná. Věřím, že se nám díky těmto zdánlivě malým krokům podaří zastavit rozvoj antibiotické rezistence a zlepšit tak do budoucna i komfort pacientů,“ prof. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D., vedoucí Národní referenční laboratoře pro ATB SZÚ a odborná garantka projektu Antibiotickarezistence.cz, který o této problematice edukuje od roku 2021 veřejnost i lékaře.

Koncept „One health“

„Aby aktivity podporující účinnost antibiotik přinášely co největší efekt, je třeba přistupovat k antibiotické rezistenci v duchu „One Health“ – „jedno zdraví“. V rámci Evropy je cílem, aby se členské státy EU pokusily do roku 2030 snížit celkovou spotřebu antibiotik u lidí o 20 % ve srovnání s rokem 2019,“ dodává MUDr. Barbora Macková, MHA, ředitelka Státního zdravotního ústavu.

Realizátorem projektu Prevence antibiotické rezistence je Státní zdravotní ústav. Projekt Prevence antibiotické rezistence (ZD-PDP2-001) byl podpořen grantem z Fondů EHP 2014–2021 z programu Zdraví. www.eeagrants.cz