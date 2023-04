V královéhradecké firmě PETROF navýšili kapacity výroby o novou divizi PETROF Design.

Zuzana Ceralová Petrofová - prezidentka a jednatelka firmy PETROF

Jak celá myšlenka divize PETROF Design vznikla?

Bylo to myslím v roce 2008, kdy jsme s manželem stavěli nový dům a nedařilo se nám sehnat truhláře, který by nám vyrobil kuchyň podle relativně specifických požadavků. Zároveň se to sešlo s dobou finanční krize, kdy se prodeji pian moc nedařilo a naše výroba měla proto volnější kapacity. Řekla jsem si: máme špičkové řemeslníky, moderní stroje - pojďme do toho. Zkusili jsme tedy celou věc naprojektovat s naším výrobním ředitelem. Výsledek dopadl skvěle a každá návštěva netradičně řešený kuchyňský kout u nás doma obdivuje. Proto jsme se rozhodli nabízet tuto možnost i dál. Má to i ten další zajímavý rozměr, že díky PETROF Design může každý zažít, jaký je to pocit mít doma nábytek, který vznikl ve stejných rukách jako klavíry pro světová pódia.

Realizace kuchyně, která vznikla v dílně PETROF Design.

Co všechno v rámci divize PETROF Design nabízíte?



Umíme vyrobit novou kuchyň i interiér celého domu. Můžu říct, že s novou divizí PETROF Design dokážeme vyladit každý kousek vašeho domova. Na zakázku vyrábíme i jednotlivé kusy nábytku, popřípadě drobnější věci jako jsou například prémiové šachové soupravy, kazety ve vysokém lesku, humidory či rezonátor pro mobilní telefony.

Krom klávesnice pian PETROF tak nyní můžete rozehrát i šachovou partii na prémiové šachovnici.



Neobvyklým projektem bylo předělání starého a již neopravitelného pianina na pianobar - to si objednal jako dárek ke kulatinám svého syna jeden pán z Prahy.

Pokud už je piano příliš staré na to, aby bylo schopné spolehlivě fungovat, umí jej přetvořit na bar.

Zkušenost máme také s realizací akustických panelů do koncertního sálu, vybavením obchodů či s realizací vstupní haly velké administrativní budovy.

Máte na mysli novou budovu ČSOB u Aldisu?

Ano. Tento projekt byl jedinečný pro svou nadčasovost a důrazem na udržitelnost. Když jsme dostali příležitost být jeho součástí, byla to pro nás velká pocta a výzva zároveň. Pro ČSOB jsme vyráběli akustické panely a kruhový recepční pult.

Novou budovu ČSOB v Hradci Králové zdobí i kruhový recepční pult ve vstupní hale. Také z dílny PETROF Design.

