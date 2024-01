Revolučním řešením pro získání nového auta do rodiny nebo společnosti je v posledních letech možnost pořídit jej na operativní leasing.

Nejde tedy o nákup vozidla, ale jeho dlouhodobý pronájem, kdy starosti spojené se servisováním, výměnou gum či platbami poplatků nemusíte řešit. Zatímco krátkodobé operativní leasingy jsou vhodné pro rychlá a nárazová řešení, kdy je potřeba rychle pořídit vůz, ale potřeby klienta se mohou v čase změnit, dlouhodobé pronájmy jsou výhodné třeba i pro rodiny, které potřebují druhý vůz na kratší popojíždění.

„Po střednědobých nájmech sahají finanční ředitelé společností, protože je to pro ně optimální řešení nákladů na vozový park. Obvykle si berou auta na 3 až 4 roky. Oblíbeným prémiovým vozem se stala CUPRA Formentor, moderní SUV se sportovním designem. Měsíční platba za něj se u nás pohybuje už od 7 000 korun bez DPH,“ vysvětluje Petr Vondráček, marketingový ředitel HAVEX group.

A jaké faktory zvážit při rozhodování, jestli je právě pro vás operativní leasing vhodný?

„Klienti by si měli ujasnit především to, k čemu bude auto sloužit, jak často a jak dlouhé trasy bude jezdit a v jakém prostředí či terénu budou vůz využívat. Jiné auto vybereme pro městský provoz, například pro účetní nebo asistentku, a odlišný vůz bude potřebovat třeba správce národního parku někde v horách. Důležitý je odhadovaný roční nájezd, finanční limit a to, jak moc je klient náročný,“ dodává Vondráček.

Zatímco firmy ocení jasně zafixovaný daňově uznatelný náklad, ti, kteří řeší auto pro osobní využití, mohou získat rychle a jednoduše vůz, a přitom nemusejí významně zatížit rodinný rozpočet.

