„Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra“ platí v případě zateplení bytových domů dvojnásob. Topná sezona klepe na dveře a otázka snížení nákladů na vytápění je velmi aktuálním tématem pro mnoho domácností. Zhotovení nového zateplení či jeho obnova jsou tím nejefektivnějším způsobem, jak dosáhnout regulace výdajů za energie. Státní fond podpory investic poskytuje úvěr majitelům bytových domů nejen na zateplení nebo jeho renovaci, ale i na celkové či dílčí opravy objektu.

„Úvěry z programu Panel 2013+ nabízejí klientům velkou variabilitu, co se využití týče. Program pro majitele bytových domů je na trhu už bezmála 10 let, a tak víme, že společenství vlastníků či bytová družstva z programu financují nejen zateplení fasády a střech, ale zároveň s tím investují i do komplexnějších oprav budov, jako jsou například opravy poruch základů izolace a hydroizolace spodní stavby, odstranění statických poruch nosné konstrukce, renovace obvodového pláště, lodžií a balkonů, a to včetně zábradlí, nebo do výměny původních balkonů za úplně nové. V domech, kde žádné balkony nebo lodžie neměli, lze jejich pořízení také financovat z našeho programu. Úvěr je možné využít na vyregulování otopné soustavy a třeba i na pořízení termosolárních panelů sloužících k výrobě tepla a teplé vody, na opravy a výměnu hromosvodů, hlavních rozvodů elektřiny, opravy společných a vstupních prostor a také nesmím zapomenout na výměnu výtahu nebo jeho pořízení. V bytech se dá z programu financovat například přestavba bytových jader i další práce,‘‘ říká Marie Lukáčová z odboru komunikace Státního fondu podpory investic.

Jak o úvěr požádat?

Žádat o úvěr mohou vlastníci, tzn. družstva, společenství vlastníků, fyzické i právnické osoby, města a obce, všech bytových domů bez ohledu na technologii výstavby – panel nebo cihla tedy není rozhodující, v tom je název programu trošku zavádějící. Žádosti o úvěr se podávají na pracovištích Státního fondu podpory investic v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2) a v Olomouci (Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc), a to osobně, poštou, nebo datovou schránkou wikaiz5. Podmínky pro poskytnutí úvěru jsou dány nařízením vlády č. 468/2012 Sb.

