Cykloslet 29.4. start pochodu i cyklovyjžďky z CYKLOŠVEC na Živec do Píseckých hor a start GRVL880 Písek - Hamburk a 28. - 29.4. testování kol a elektrokol v prodejně CYKLOŠVEC Písek, U Hřebčince 2509.

Foto: CYKLOŠVEC s.r.o.

Testujeme v pátek 28.4. od 9 do 17 hod. a v sobotu 29.4. od 9 do 17 hod. značky Stevens, Galaxy, Totem, United, Orbea, Lectron, Crussis i elektrokoloběžky a skútry Elektropower, Selvo aj. Prodejnu a servis CykloŠvec najdete v Písku na křižovatce hlavních silnic - Praha, České Budějovice, Tábor u hypermarketu Albert, kde pohodlně můžete zaparkovat. Odborně vám zde poradí a nastaví kola i elektrokola náš zkušený tým prodejců a mechaniků. Ochutnávka nealko piva PITO z Pivovaru Samson a iontových nápojů Penco bude zdarma.

Zdroj: CYKLOŠVEC s.r.o.

Organizátoři z CYKLOŠVEC, 1. Etalon, z. s. a Klubu českých turistů nabízí pěším i cyklistům v sobotu 29.4. putování v Píseckých horách.

Nejdříve bude pokřtěna nová Turistická vizitka "Z CykloŠvec na Živec". Na startu budou i členové Klubu velocipedistů Písek.

Při prezentaci v době od 9 do 11 hodin si zájemci budou moci vybrat z nabídky vyznačených tras:

1. Trasa pro pěší: Z CykloŠvec přes Semice a Jarník na Živec - 6 km

2. Trasa pro pěší i MTB: Z CykloŠvec přes Semice, Vohybal, Jarník na Živec - 9 km

3. Cyklotrasa: Z CykloŠvec přes Semice, Nový Dvůr, Tálín, Vysoký Kamýk, Albrechtice nad Vltavou a Jarník na Živec - 38 km

Zdroj: CYKLOŠVEC s.r.o.

Stačí pak potvrdit absolvování vybrané trasy na razítkových místech, kterým bude např. Hostinec U báby Lišků v Semicích nebo na nejdelší trase rozhledna Vysoký Kamýk. V cíli do 15 hodin bude pro prvních 100 úspěšných účastníků připraven diplom.

Chata Živec bude mít otevřeno a nabídne kromě rozšířeného občerstvení v restauraci také možnost opékání buřtů, ryb a večer 29.4. pálení čarodějnic.

Z PÍSKU DO HAMBURKU A NA KOLE? Vždyť je to 880 km! Takové předsevzetí má Karel Kadlec a jeho kolegové z Táborského Cyklospolku z. s. při jízdě GRVL880. Tuto vzdálenost chtějí absolvovat během sedmi dnů po silnicích a cyklostezkách podél Vltavy a Labe na gravelech Stevens. Denně to znamená nejméně 100 km a také čas na propagaci projektu Kola pro radost. Projektu, který má za cíl vybrat finanční prostředky na pořízení kol pro dětské domovy. S Karlem Kadlecem se můžete setkat osobně v sobotu 29. dubna v areálu prodejny CYKLOŠVEC Písek. V 11 hodin odstartuje své putování do sídla výrobce kol a elektrokol Stevens Hamburk s doprovodem Toyota v rámci zahájení cykloturistické sezóny v Písku 2023.

Zdroj: CYKLOŠVEC s.r.o.

Další info: https://www.cyklosvec.cz/cykloslet-a-testovani-kol-a-elektrokol-s-cyklosvec

Navštivte také další prodejnu a servis CYKLOŠVEC v Písku v Harantově ulici č. 1317, kde najdete široký sortiment kol a elektrokol i půjčovnu kol a elektrokol.

Vyberte si kolo nebo elektrokolo pomocí našeho nového průvodce na www.cyklosvec.cz. Poradí jak vybrat to správné pro vás. Na www.cyklosvec.cz/kola nebo www.cyklosvec.cz/elektrokola klikněte na obrázky - Vybrat podle toho, kde budeš jezdit a Vybrat podle typu kola a v následujících krocích navolíte i výšku postavy, kde vám průvodce doporučí vhodná kola nebo elektrokola, která máme na skladě. Lze zde filtrovat dle kvality komponentů, materiálu rámu, typu vidlice, velikosti kol, značky, barevnosti apod. www.cyklosvec.cz/rady-a-tipy-jak-vybrat-kolo44

Zdroj: CYKLOŠVEC s.r.o.

Informace: www.cyklosvec.cz, maraton@cyklosvec.cz, tel. 382 206 450, www.facebook.com/CYKLOSVEC a www.instagram.com/cyklosvec.cz