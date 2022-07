Aktivní hospodaření v lese je podmínkou adaptace lesů na klimatickou změnu nebo třeba fakt, že stavy zvěře je nutné udržovat na únosné míře, aby byla obnova lesů po kůrovcové kalamitě možná. To jsou fakta, se kterými se nestátní vlastníci lesů chystají blíže seznámit veřejnost během Dne otevřených lesů, který se koná 18. června na více než čtyřiceti místech v republice.

Foto: Denotevrenychlesu.cz

Veřejnost podle vlastníků lesů zbytečně podléhá v souvislosti s lesem a lesnictvím řadě mýtů. „Proto jsme si vytvořili vlastní příležitost, jak je objasnit,“ říká Ing. Jiří Svoboda, předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL), které akci pořádá. Nepodléháte náhodou některým z mýtů také?

Mýtus č. 1: Když necháme les „ladem“, příroda si pomůže sama

Člověk ovlivňuje přírodu a krajinu od té doby, co se objevil na Zemi. Po staletí žijeme v kulturní krajině. Mnohé druhy zvířat a rostlin, které stojí za to chránit, se vyskytují jen v kulturní krajině. Když se příroda ponechá sama sobě, tyto druhy zmizí.

Výzkumy dokazují, že aktivní hospodaření na principu udržitelnosti vede k rozmanitosti druhů a naplňování mimoprodukčních funkcí, například v oblasti klimatu nebo vodohospodářství.

Aktivní správa lesa také přispívá k rozvoji regionů, poskytuje výdělek pracovníkům v lesnictví, což znamená především ve venkovských oblastech, ale i v navazujících oborech, jako jsou nábytkáři nebo stavebníci.

Mýtus č. 2 Lesník rovná se myslivec

Lesník je profesionál, který se zabývá lesem a lesním hospodářstvím.

Stará se o les, o zdraví a vitalitu stromů, lesní cesty a vodní zdroje. Stará se o to, aby les prospíval a dřevo ze stromů bylo co nejkvalitnější a my jsme měli například čím a na co psát, z čeho vyrábět nábytek a domy, nebo čím topit.

Aby mohl být člověk lesníkem, musí se učit na střední nebo vysoké škole mnoha oborům, které do sebe zapadají (ekonomika, pěstování lesa, ochrana lesa, hospodářská úprava lesů, těžba dřeva, mechanizace a dopravní zařízení atd., ale také výuka myslivosti).

Myslivec pečuje o zvěř a myslivecká zařízení, aby měl o zvěři přehled. K tomu, aby mohl člověk být myslivcem, musí složit zkoušku z myslivosti. Pokud chce lovit, musí složit zkoušku k získání zbrojního průkazu. Potom se může stát členem nějakého mysliveckého sdružení, od kterého dostane povolenku k lovu.

Mýtus č. 3 Zvěř je roztomilá součást naší přírody a každý výstřel prakticky vražda

Zvěř je přirozená součást lesa. Pokud se ale přemnoží, vzniká v lesním ekosystému problém.

Lov má v dějinách vývoje lidské společnosti nepopiratelný význam. V zemích s rozvinutým hospodářství už není lov hlavní podmínkou života, nicméně zůstává důležitým nástrojem pro usměrňování početních stavů zvěře v osídlené a intenzivně obhospodařované krajině. K pilířům české myslivosti patřila v minulosti drobná zvěř (např. zajíc, bažant, koroptev). V důsledku změn provedených v krajině v minulém století (scelování pozemků do bloků, nástup chemizace, používání mechanizace) ale došlo k jejímu razantnímu úbytku a tento stav trvá na většině území až dodnes. Naproti tomu dochází k vzestupu početních stavů spárkaté zvěře - siky japonského, daňka skvrnitého a muflona a prasete divokého, která působí na lesních i zemědělských pozemcích velké škody. Přemnožená černá zvěř se v mnoha místech stahuje k lidským obydlím, kde nachází snazší potravu na skládkách, v zahrádkách nebo i u popelnic.

Více o akci se dozvíte na www.denotevrenychlesu.cz

Více o péči o les: www.kouzlolesa.cz