Firma Agrostroj patří v pelhřimovském okrese k jednomu z nejvýznamnějších regionálních zaměstnavatelů. Podílíme se tak bezesporu na nejnižší nezaměstnanosti v tomto okrese. Čím je tedy naše firma tak výjimečná? Svým zaměstnancům nabízíme bydlení přímo v Pelhřimově, spolupracujeme s technickými školami a díky vlastnímu školicímu centru dokážeme zaměstnancům poskytnout odborné vzdělání.

Zaměstnanci jsou pro nás v Agrostroji na prvním místě. Vytváříme pro ně nejen moderní pracovní prostředí, ale staráme se také například o jejich zdraví. Přímo v areálu firmy je k dispozici lékař, zubní ordinace a zubní hygiena, které jsou dostupné i pro rodinné příslušníky. Samozřejmostí je i celá řada pracovních benefitů, jako je doprava do zaměstnání zdarma, příspěvek na stravování či sportovní aktivity.

V minulém roce jsme pro své zaměstnance vybudovali bytový komplex téměř 100 nových bytů. Byty se nachází jen 15 minut chůze od fabriky a svou velikostí 95 metrů čtverečních poskytují dostatečný komfort i pro rodiny s dětmi. Velká vzdálenost od místa bydliště už tak nemusí být pro nové zaměstnance Agrostroje při hledání práce překážkou.

A protože pro svou práci ve strojírenské výrobě využíváme nejrůznějších sofistikovaných technologií a k tomu potřebujeme vzdělané lidi, sázíme především na praktické zkušenosti. Těm se našim zaměstnancům ve firmě Agrostroj dostává díky odborným kurzům, naší vlastní svářečské škole a tréninkovému centru.

Práce je v Agrostroji tedy pro každého, kdo má chuť pracovat a učit se novým věcem. Díky průběžnému vzdělávání se tak můžou zaměstnanci vypracovat na mnohem vyšší pracovní pozici a získat tak stabilní zaměstnání v mezinárodně úspěšné společnosti.

https://www.agrostroj.cz/kariera/

AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov

Czech Republic

800 700 627

personalni@agrostroj.cz

