Posedmé v řadě se v první trojce NEJ zaměstnavatelů do 5000 zaměstnanců v Jihomoravském kraji objevil AGROTEC Group.

Foto: AGROTEC a.s.

Letos obsadil v soutěži Sodexo Zaměstnavatel roku 2023 třetí místo. Skupina tak potvrzuje roli perspektivního zaměstnavatele v kraji. „Chceme, aby u nás lidé rostli, protože pak rosteme i my. Proto investujeme veliké množství energie i prostředků do vzdělávání, které současně považujeme ze jeden z významných benefitů,“ říká Ondřej Vít, personální ředitel AGROTEC GROUP.

Co pro vaši firmu znamená ocenění v anketě Zaměstnavatel roku?

Umístění na předních místech vnímáme v prvé řadě jako určitou zpětnou vazbu a závazek. Zpětnou vazbu na to, jaké kroky konáme a jak jsou tyto kroky hodnoceny v porovnání oproti jiným zaměstnavatelům. Závazek v tom, abychom nastolený trend minimálně udrželi, či případně v některých parametrech ještě vylepšili. Velmi pozitivně vnímáme posun v kategorii míra interních přesunů, kde jsme dosáhli lepšího výsledku než v minulém období.

Čím jste si to podle vás zasloužili?

Okolností je určitě více, protože v celé řadě parametrů jsme nad mediánem. Důraz klademe na vzdělávání a rozvoj našich zaměstnanců a samozřejmě i na benefity. Tyto dvě věci bych tedy určitě zdůraznil

Jak moc je podle vás v dnešní době nutné pečovat o zaměstnance a vytvářet pro ně co nejlepší podmínky?

Je to naprosto nezbytné, vývoj naznačuje, že kromě náboru se do popředí dostává hlavně otázka vzdělávání a rozvoje lidí (zaměstnanců). Vzdělávání se pro nás rovná investování. Chceme, aby u nás lidé rostli, protože pak rosteme i my. Proto investujeme veliké množství energie i prostředků do vzdělávání, které současně považujeme ze jeden z významných benefitů. Když už je řeč o benefitech, kromě klasického příspěvku na stravování ve formě stravenkového paušálu je to kupříkladu pro mnoho pracovníků možnost využívat osobní vozidlo k soukromým účelům. V rámci systému benefitů má každý zaměstnanec své benefitové konto s benefitovými body, které může čerpat dle svého uvážení, ať už na rekreaci, volno, kulturu, sport či zdraví.

Které z benefitů nebo výhod vaši zaměstnanci využívají nejraději?

Je to velmi různé, protože máme poměrně pestré spektrum zaměstnanců a tomu odpovídá i různorodost jejich čerpání. Někdo rád cestuje, někdo čerpá volno nad rámec dovolené, někdo raději do lékárny nebo za kulturou. Asi tedy nemohu s určitostí sdělit, který benefit je nejpopulárnější, věřím, že je to právě ta zmiňovaná pestrost a různorodost.

Je pro vaši firmu složité získat a udržet si kvalitní zaměstnance?

Opět zmíním různorodost, protože máme pozice, které jsme si definovali jako kritické (např. mechanik) a v tomto případě je situace na pracovním trhu velmi složitá. Snažíme se o interní přesuny, tedy posouvat lidí v rámci celé skupiny, protože juniora získáme lépe než seniora. Snažíme se, aby mezi zaměstnanci panovaly přátelské a korektní vztahy, aby se cítili dobře jak ve svém týmu, tak ve firmě jako celku. Věříme, že i tyto věci přispívají k tomu, aby u nás zaměstnanci byli spokojení a neměli potřebu řešit změnu.