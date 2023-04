Historie společnosti ATREA se začala psát v roce 1990, kdy ji jako soukromou firmu založil Ing. Petr Morávek, CSc. se svým synem Danielem. V oblasti mikroklimatu budov, a hlavně rekuperace tepla je pan Petr Morávek autorem mnoha autorských osvědčení, patentů a průmyslových vzorů. A právě rekuperace tepla je podstatou výrobního portfolia společnosti ATREA dodnes.

I když prvním sídlem společnosti byla prádelna rodinného domu, tak už na přelomu let 1996 a 1997 se firma, v té době už jako právní subjekt ATREA s.r.o., stěhuje do vlastních, moderně zrekonstruovaných prostor v Jablonci nad Nisou. Tyto prostory jsou v roce 1999 znovu výrazně rozšířeny rekonstrukcí dalšího objektu s výrobními plochami přes 4 000 m2. Dnes je hlavní výrobní závod postaven na okraji Jablonce n. Nisou a výrobní plocha je zhruba 20 000 m2 s plánovaným rozšířením v několika dalších letech.

Od roku 1996 se postupně budují zastoupení v zahraničí. Díky dobré kvalitě a neustále probíhající certifikaci jednotek podle evropských standardů ve spolupráci s řadou zkušebních ústavů a laboratoří, např. TÜV Berlin, se výrobky společnosti ATREA postupně prosazují i na náročných západoevropských trzích, a tak v dnešní době představuje export do zemí celého světa více než 60 % celkové produkce.

V současné době zaměstnává firma zhruba 400 zaměstnanců, a to nejen ve svém výrobním závodě v Jablonci nad Nisou, ale také v několika evropských zemích, kde má ATREA své pobočky.

Výrobky firmy jsou pravidelně prezentovány na mezinárodních odborných výstavách (např. Aquatherm Praha/Nitra, MSV Brno, ISH Frankfurt, TGA Lipsko a další), kde jsou vysoce ceněny z hlediska designu, užitných vlastností a vestavěné regulace.

Zásadním principem výrobního programu firmy ATREA s. r. o. je již od roku 1990 snižování energetické náročnosti provozu vzduchotechnických zařízení, hlavně uplatněním moderních rekuperačních výměníků, dokonalé vestavěné regulace a postupný přechod na plně automaticky řízené systémy větrání.



V současné době se celý výrobní program člení do 5 hlavních oblastí – divizí:

1. Větrací jednotky s rekuperací tepla – do této divize spadají tzv. velké jednotky, které pracují se vzduchovým množstvím 500–15000 m3/h a používají se hlavně k větrání občanských a průmyslových staveb. Tyto jednotky větrají například Erlebachovu boudu ve Špindlerově Mlýně nebo distribuční centrum IKEA v Jarosty v Polsku.

2. Větrání kuchyní – zde se jedná o kuchyňské větrací stropy a digestoře určené převážně do provozů (velko)kuchyní. V kombinaci se vzduchotechnickou jednotkou a řídícím systémem ATREA tvoří kompletní řešení odsávání a klimatizace těchto provozů. Tím se vytváří příjemné pracovní prostředí např. pro kuchaře, a zároveň i čistý vzduch v okolí těchto kuchyní. Velmi povedená realizace je k vidění v hotelu Královka v Jizerských horách.

3. Větrání, vytápění a chlazení rodinných domů a bytů – větrací jednotky s rekuperací tepla pro domácnosti se používají pro komfortní konstantní tlakové větrání bytů a rodinných domů. Podle dispozic daného prostoru je možné volit mezi oblíbenou podstropní verzí nebo jednotkami pro vertikální umístění. U bytových domů je možnost volit mezi centrálním a decentrálním systémem.

4. Měření a regulace – všechny zmíněné systémy a jednotky by nepracovaly správně, pokud by je neřídila automatická regulace. Ta pomocí čidel dokáže vyhodnotit např. teplotu nebo množství CO2 v prostoru a podle získaných informací automaticky reguluje provoz vzduchotechnického systému. Tato regulace je vyvíjena přímo firmou ATREA tak, aby byla co nejvíce kompatibilní se systémy ATREA. Zároveň však dokáže komunikovat i s ostatními typy regulací.

5. Výstavba energeticky pasivních rodinných domů – tato divize poskytuje komplexní služby v oblasti výstavby nízkoenergetických, pasivních a nulových domů od individuálního architektonického návrhu po realizaci stavby ve vlastním certifikovaném systému. Některé z realizovaných staveb obdržely významná ocenění v různých soutěžích.

Pro zájemce o výstavbu pasivního rodinného domu je možnost domluvit si návštěvu a konzultaci v již postaveném domu se vzduchotechnickým systémem ATREA v obci Koberovy v Českém ráji.

