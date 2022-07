Běž za svým Srdcem - Nemocnice Svatá Anna

Komerční sdělení

Naše nemocnice v Plané to je místo nabité energií a empatický tým zdravotníků s touhou vrátit své pacienty zpět do Života. Kromě odborné léčebné péče a naprostého klidu je přidanou hodnotou i zelené okolí nemocnice. Do týmu hledáme lékaře, všeobecné i praktické sestry, fyzioterapeutky nebo ošetřovatelky.

Foto: Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.