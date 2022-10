„Nikde jinde jsem to nezažil,“ říká projektový manažer. Klíčovou ingrediencí pro úspěšný byznys jsou nejen spokojení zákazníci, ale i spolupracovníci. Své o tom ví největší česká IT firma Unicorn, která na trhu působí už 32 let. Svoji pobočku má i v Pardubicích, kde funguje od roku 2018.

Foto: Unicorn a.s.

Tuzemskou softwarovou společnost Unicorn založil v roce 1990 Vladimír Kovář, který je známý tím, že věci dělá jinak, než je běžné. O tom, že se mu to daří, svědčí nejen obrat, který v loňském roce dosáhl 5,5 miliard korun, ale také fakt, že se Unicorn těší dobrému jménu u nás i v Evropě. Softwarový velikán má ve svých řadách přes 2 500 spolupracovníků a 25 vývojových center v šesti zemích Evropy.

Ve východních Čechách je hned několik poboček. Dvě najdeme v Hradci Králové. Další se nacházejí v Chrudimi, České Třebové a Pardubicích. Právě v posledním zmíněném městě se zhruba 30 spolupracovníků podílí na významných energetických projektech.

Jedním z nich je i Ondřej Štverák, který v Unicornu už bezmála pět let pracuje jako projektový a produktový manažer. V minulosti si u jiných společností prošel různými pozicemi od vývojáře až po testera, ale našel se až coby projekťák v Unicornu. „Baví mě vést projekt tak, aby byl úspěšný. Stejně tak rád komunikuji a hledám řešení s vedením a klientem. Nejlepší je samozřejmě pocit po úspěšném dodání projektu a jeho zavedení do praxe, když vidím, že to, co jsme vyvinuli, běží v reálném provozu,“ usmívá se.

Nejedná se přitom o žádný malý projekt. Bavíme se tu o vývoji softwaru, díky němuž mohou účastníci trhu a provozovatel přenosové soustavy v Portugalsku obchodovat na vyrovnávacím trhu s regulační energií. „Systém SIME bude primárně napojen na celoevropské platformy MARI a PICASSO, díky čemuž je možné efektivně využít regulační energii ze záloh v celé propojené síti,“ vysvětluje Ondřej. Jinými slovy tento software pomáhá odběratelům šetřit peníze a zajistit výkonovou rovnováhu v elektro-energetické síti.

Zdroj: Unicorn a.s.

Unikátní firemní přístup

Unicorn je společnost evropského formátu, která se umí postarat nejen o zákazníky, ale i o své lidi. Každý pracovník v Unicornu má svého kmotra. Tuto pozici zastávají špičkoví manažeři a klíčoví IT specialisté, kteří fungují jako průvodci kariérou a umí rozeznat silné a slabé stránky svých svěřenců a svěřenkyň. Na pravidelných osobních pohovorech spolu pak řeší třeba kariérní posun a projekty, na nichž se mohou jedinci zlepšovat a růst. „Prošel jsem si více firmami a nikdy jsem se s ničím takovým nesetkal. Personalisté fungují ve většině společností, ale v Unicornu je kromě nich ještě někdo, kdo je vám o krok blíže,“ pochvaluje si Ondřej.

Podobný názor má i jeho kolega Lukáš Kutík, který je ve firmě od roku 2018. Nastupoval jako juniorní vývojář a za čtyři roky se dokázal vypracovat až na softwarového architekta. On sám by se do této role nepasoval. Potenciál v něm objevil až kmotr společně s jeho nadřízeným.

Program pro vycházející talenty

Kmotrovstvím to však nekončí. Unicorn má i speciální program Rising Star, do něhož jsou nominováni talenti z různých oblastí napříč všemi typovými rolemi. Této skupině spolupracovníků je pak věnována speciální péče v rámci jejich kariéry, mentoringu i seberozvoje. Do programu Rising Star byl svým kmotrem nominován i Lukáš Kutík. „Jsem rád, že Unicorn klade tak velký důraz na vzdělávání a rozvoj. Nikdy předtím by mě nenapadlo, že bych mohl dělat softwarového architekta, a jsem opravdu vděčný, že ve mně moji nadřízení viděli potenciál, o kterém jsem neměl ani tušení,“ říká.

Takto společnost funguje už přes 32 let a sklízí ovoce po celé Evropě. Unicorn se díky tomuto přístupu řadí mezi společnosti, kde se uplatní jak studenti a čerství absolventi, tak zkušení experti. Pardubická pobočka má hned několik volných pozic, na které se mohou uchazeči hlásit. Firma je také držitelem mnoha ocenění, jako je Microsoft Awards 2019 v jednotlivých kategoriích za řešení Digitalizace výrobních procesů v Astra Motor, „Ošetřovné“ OSVČ pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a oceněny byly i online výukové kurzy Red Monster pro základní a střední školy. Pravidelně se také umisťuje v žebříčku Top 100 ICT společností v České republice, který sestavuje časopis CIO Business World.

Zdroj: Unicorn a.s.

pobočka Pardubice: Třída Míru 92, 530 02 Pardubice

https://goo.gl/maps/9qdHkXo5uQaYh6yZ7

Aktuální nabídku nabízených míst najdete na https://spolu-pracujeme.cz