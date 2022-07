Unicorn vozí práci za lidmi. V pardubické pobočce se zaměřuje hlavně na energetiku.

Energetika a obnovitelné zdroje mají pro Česko stále větší význam. Jednou z firem, která se tomuto odvětví věnuje, je softwarová společnost Unicorn. Tu založil úspěšný podnikatel Vladimír Kovář v roce 1990.

Dnes má přes 2 500 spolupracovníků a 25 vývojových center v 6 zemích Evropy. Ve východních Čechách jich je hned několik. Dvě najdeme v Hradci Králové, jedna se pak nachází v Chrudimi, České Třebové, a také v Pardubicích. A právě v posledním zmíněném městě se zhruba 30 spolupracovníků podílí na významných energetických projektech.

Velkou část z nich má na starosti produkční manažer Michal Bednář. Michal nastoupil do Unicornu před 11 lety, kdy začínal jako analytik. Vzpomíná, že od začátku měl rád věci pod kontrolou. „Po nějakém čase jsem proto začal pomáhat projektovým manažerům, až jsem se jím sám stal,“ směje se. Pod jeho vedením se podařilo úspěšně dokončit několik energetických projektů pro zákazníky z východní Evropy. Následně měl na starosti i zavedení produktu UAF (Unicorn Application Framework). UAF je základní kámen pro mnoho projektů Unicorn a díky němu mohou čeští vývojáři dodávat špičková IT řešení do celého světa.

Z projektového manažera se za pár let stal produkční manažer, který má dnes pod palcem část východočeského regionu. „Je tu velký prostor pro kariérní posun. Člověk se může hodně naučit,“ říká. Vzpomíná třeba na jednání se zakladatelem Vladimírem Kovářem. „Je velmi precizní, přísný a zároveň spravedlivý. Akceptuje pouze chytrá řešení promyšlená do nejmenšího detailu. Namátkově nahlížel i do zdrojových kódů a tím nás vedl k tomu, abychom svoji práci dělali dobře a zákazníkům dodávali tu správnou přidanou hodnotu.“

Firemní kultura a vzdělávání jdou ruku v ruce

Pokud byste i vy chtěli začít svou kariéru v IT a pracovat v Unicornu, jde to i bez předchozích zkušeností v oboru či bez IT vzdělání. Důležité je mít odhodlání. O zbytek se postará propracovaný vzdělávací systém v rámci Unicorn Top Gun Academy. To potvrzuje i Markéta Šprachtová, která se zrovna vrátila z dvoudenního školení. Jako nová projektová manažerka se naučila vše potřebné o servisu produktů od používání IT systémů až po správnou komunikaci se zákazníky.

I ona pracuje na pobočce v Pardubicích, kam před třemi lety nastoupila jako asistentka. „S IT a energetikou jsem neměla žádné zkušenosti,“ říká. Dnes má na starosti část energetického projektu ECP (Energy Communication Platform), komunikační platformu pro operátory přenosových soustav a jejich obchodní partnery.

Pardubičtí spolupracovníci neřeší jen mezinárodní projekty, ale pracují i na těch pro lokální partnery a zákazníky. Příkladem může být projekt, který se zaměřuje na obchodování s elektřinou ze solárních panelů, které může mít na střeše každý z nás. Elektřina, která se okamžitě nespotřebuje, může být uložena do baterie nebo prodána jinému spotřebiteli. „Společně už dva roky vymýšlíme systém, jenž by tento obchod umožnil,“ říká Michal.

Pro růst firmy je důležitá firemní kultura, ve které se spolupracovníci cítí dobře. Unicorn už zhruba 32 let zaručuje svým lidem stabilitu, vzdělávání, kariérní růst, a především velkou přidanou hodnotu pro zákazníky i společnost.

