Získat práci může být pro čerstvé absolventy pořádný oříšek. Existuje však několik možností, díky kterým mohou své šance zvýšit. Například si najít kvalifikovanou brigádu v průběhu studia nebo se obrátit na společnosti, které absolventy vítají. Přesně takové možnosti nabízí softwarová společnost Unicorn, která má svoji pobočku i v Hradci Králové.

Přes 2 500 spolupracovníků, 25 vývojových center, šest evropských zemí a více jak pětimiliardový obrat. I tak by se dala popsat česká softwarová společnost Unicorn, kterou v roce 1990 založil úspěšný podnikatel Vladimír Kovář. Už tenkrát měl jasnou vizi – vybudovat továrnu na software a svým zákazníkům poskytovat konkurenční výhodu a přidanou hodnotu prostřednictvím špičkových produktů a služeb. To se Unicornu daří a své jméno si úspěšně buduje nejen v Česku, ale i v Evropě.

Unicorn plně podporuje hybridní režim práce a práci na dálku. Ve východních Čechách má tato společnost pět vývojových center – v Chrudimi, Pardubicích, České Třebové a dvě v Hradci Králové, kde Unicorn funguje od roku 2000. Právě zde pracuje i Radek Boukal, který do společnosti nastoupil v roce 2012, v té době ještě jako čerstvý absolvent oboru Informační technologie na Vysoké škole v Pardubicích. „Tenkrát jsem na školní nástěnce objevil letáček s možností práce v Unicornu,“ vzpomíná.

Sice s titulem, ale bez mnoha předchozích zkušeností, nastoupil do Unicornu v září 2012 jako juniorní vývojář. „Hned po nástupu jsem dostal příležitost se zapojit do projektu, kde jsem se mohl dál rozvíjet a získávat praxi,“ říká. Za čtyři roky se od vývoje posunul trošku jiným směrem. Začal se věnovat technické podpoře produktů pro zákazníky a stal se technickým manažerem, který je odpovědný za kvalitu výstupu servisní divizní jednotky. To je také jedním z dalších benefitů, které Unicorn nabízí. Člověk může růst tam, kde mu to vyhovuje. Pro Radka to znamenalo začít se více soustředit na práci s lidmi. „Unicorn dává možnost realizovat se v různých směrech. Od vývoje, analýzy, testování přes podporu produktů, management až po sales,“ vyjmenovává Radek.

Vlastní vzdělávací systém

Je to možné díky firemnímu vzdělávacímu systému Top Gun, který jednotlivcům poskytuje nejrůznější kurzy a školení. Stejně tak Unicorn podporuje i IT nováčky, pro něž pořádá několikatýdenní vzdělávací programy Unicorn Hatchery. Jedním z lektorů je právě Radek, učí základy programování. Po úspěšném absolvování mají pak lidé možnost pracovat v Unicornu a plynule přejít na jednotlivé projekty nejen v Hradci Králové.

Samozřejmostí jsou i nabídky dlouhodobých či krátkodobých stáží a brigád pro studenty. I proto Unicorn v regionu spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové či Univerzitou Pardubice, a to formou pravidelných přednášek a seminářů. Své o tom ví i Kateřina Lebedová, která v Unicornu pracuje jako vedoucí vývojového týmu. Její cesta začala v roce 2018, kdy se o Unicornu dozvěděla ještě jako studentka posledního ročníku oboru Informační technologie na Univerzitě Pardubice.

„Nastartovala jsem svou kariéru v Unicornu jako vývojářka již během studia. Dostala jsem tak příležitost sbírat zkušenosti a know-how. Dnes díky kariérnímu růstu zastávám roli Team Leaderky v Hradci Králové.“ popisuje. Přiznává, že z toho měla velké obavy, protože jako žena v IT se často setkávala s pochybami a negativními poznámkami. Když ale nastoupila do Unicornu, její obavy zmizely. „Nikdo se tu na mě nedíval skrz prsty. Všichni mě přijali a podpořili,“ pokračuje. Dnes má na starosti vývoj energetického projektu CERTIGY, který pomáhá firmám doložit, že využívají elektřinu z obnovitelných zdrojů. Díky tomu mohou společnosti po celé Evropě snižovat své emise.

Firemní plusy aneb Dovolená v Řecku nebo v Chorvatsku

Kateřinu, stejně jako ostatní spolupracovníky, Unicorn v IT plně podporuje. V blízké době ji proto čeká zkouška na Java certifikaci, kterou firma zcela hradí. Není to jediný kurz, který má Kateřina za sebou. Nejde přitom „jen“ o programování. Vzhledem k tomu, že pracuje na energetickém projektu, je důležité, aby dostatečně chápala, jak funguje energetický evropský trh. Proto absolvovala kurz Mastering Energetics Market, který má ve své nabídce Unicorn. Kurz se zaměřuje na legislativu a klíčové tvůrce trhu s elektřinou v Evropě.

Vzdělávání je jedna věc. Avšak současně je také důležité umět vypnout a odreagovat se. Proto Unicorn svým lidem nabízí celou řadu firemních plusů, jako je třeba možnost užít si dovolenou ve firemních apartmánech v Chorvatsku, Řecku nebo v Česku. Společnost pořádá i spoustu interních akcí. V Hradci je typické například grilování na terase nebo věhlasné Hradecké prase, které se pravidelně pořádá hlavně pro spolupracovníky ve východních Čechách. Mohou tu ochutnat spoustu dobrého jídla, společně se pobavit a užít si živou hudbu nebo sportovní aktivity. Na samotné pobočce pak najdete šipky, fotbálek nebo playstation. „Pracujeme hlavou, je proto důležité ji někdy vypnout,“ směje se Kateřina.

Pokud se tedy ptáte, co stojí za úspěchem Unicornu, tak jsou to právě lidé. Proto jim Unicorn vytváří to nejlepší pracovní prostředí, v němž mohou kariérně i osobně růst.

