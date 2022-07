Největší česká softwarová společnost Unicorn má více než 2 500 spolupracovníků a 25 vývojových center v 6 zemích Evropy.

Unicorn je ryze česká softwarová společnost, která vyvíjí špičkový software v různých odvětví. Od energetiky, bankovnictví, pojišťovnictví, elektromobilitu, obchod až po geoinformatiku. Firma byla založena v roce 1990 Vladimírem Kovářem a dnes má mnoho poboček v Evropě a má ambice se i nadále rozšiřovat. Jedna z nejstarších poboček je i v Hradci Králové, kdy bylo v roce 2000 založeno vůbec první mimopražské vývojové centrum a dnes už jsou ve městě pobočky dokonce 2.

„Přiznám se, že na začátku jsem měla spíše zkreslené očekávání, ale názor jsem změnila velmi rychle. Nadchl mě prozaměstnanecký přístup, “ říká testerka Zuzana Švecová, která v Unicornu pracuje teprve krátce.

V minulosti pracovala v odvětví sociálních služeb a v oblasti IT se začala vzdělávat ve volném čase teprve během mateřské dovolené. Nikdy dříve ji ale nenapadlo, že by se IT světu naplno věnovala i v profesním životě. Nejen proto oceňuje komplexní vzdělávací systém, který Unicorn nabízí a díky němuž se může konstantně zlepšovat. Zuzana nastoupila na energetický projekt Damas, což je komerční platforma, kde mohou energetické společnosti obchodovat s elektřinou. Protože jde o mezinárodní projekt, má naplánované nejen školení z oblasti energetiky, ale také kurzy angličtiny a konverzace. „Je to skvělé. Každý spolupracovník má vlastní vzdělávací plán, díky kterému se neustále posouvá dopředu.“

Jako maminka malého školáka také kvituje i možnost flexibilní pracovní doby. Překvapením pro ni bylo i to, že hned zkraje mohla využít nabídku mentoringu a stáží pro studenty. V tomto desetidenním programu se studenti IT oborů pod jejím dohledem učili, jak probíhá testování softwaru, a to nejen teoreticky, ale i prakticky. „Bylo pro mě velmi zavazující, že jako úplný nováček mi byla svěřena důvěra a já mohla využít opravdu vše, co Unicorn svým lidem nabízí,“ říká.

Unicorn mě naučil vše, co v profesním životě umím

Petr Chudoba v Unicornu pracuje už 16 let a neměnil by. „V Unicornu je možné domluvit se na všem.“ Nastupoval jako brigádník a postupně se vypracoval až na technologického manažera. „Unicorn mě naučil vše, co v profesním životě umím,“ usmívá se. I on se podílí na projektech z oblasti energetiky.

Podobně je na tom i Martin Kazda, který do Unicornu nastoupil v roce 2006. Přesto, že vystudoval Fakultu informatiky a managementu, přiznává, že nejvíc se toho naučil právě zde. „Za první 2 měsíce jsem se v Unicornu naučil více než za 2 roky na vysoké škole.“

Martin Kazda je dnes zodpovědný za vybrané projekty ve východních Čechách a zaměřuje se na odvětví evropské energetiky, které podporují zelené zdroje. "Je opravdu skvělé, že odvětví energetiky je v dnešním světě natolik vyspělé, že naší prací dokážeme snižovat uhlíkovou stopu, kterou za sebou člověk v běžném životě zanechává", říká.

Právě zelená energie je oblast, která má pro Unicorn velký význam. Proto se v regionu vyvíjí nejen systém Damas, ale třeba i řešení Certigy. To poskytuje firmám certifikáty, které dokládají, že využívají elektřinu z obnovitelných zdrojů energie.

Za úspěchem Unicornu stojí především lidé. Společnost si jich proto opravdu váží a nabízí jim nejen celou škálu firemních plusů, ale především motivující a přátelské prostředí, ve kterém se mohou neustále vzdělávat a kariérně růst.

