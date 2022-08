Část softwarové základny evropské energetiky se nachází v chrudimské pobočce IT společnosti Unicorn.

Foto: Unicorn a.s.

Unicorn je softwarová společnost, která se rozhodla, že bude vozit práci za lidmi do regionů. Založil ji podnikatel Vladimír Kovář v roce 1990 a dnes má více než 2 500 spolupracovníků a 25 vývojových center v 6 zemích Evropy. Jen ve východních Čechách najdeme Unicorn hned ve 4 městech, včetně Chrudimi.

V této pobočce se řeší významné energetické projekty, které ovlivňují evropský trh s energiemi. Jedním z lidí, kteří se na nich podílí, je i Tomáš Lesný. Tomáš nastoupil před 3,5 lety, kdy začínal jako projektový manažer, a už po roce dostal příležitost pracovat jako Operation Manager. Dnes má zodpovědnost za vývojové a testerské týmy.

Zdroj: Unicorn a.s.

Projekty evropských rozměrů

Chrudimští spolupracovníci pracují třeba na projektu Core Flow-Based Market Coupling, do kterého se zapojilo už 16 evropských států. Cílem je vytvořit jednotný trh s elektřinou. „Systém řeší výpočet a plánování kapacit, zlepšuje využití elektrické sítě, a snižuje tak ceny za elektřinu,“ doplňuje Tomáš.

Za zmínku stojí i řešení PCR Matcher-Broker. Aplikace umožňuje propojit evropský denní trh s elektřinou. „Jedná se o klíčový software pro iniciativu Price Coupling of Regions, jejíž cílem je vytvořit jednotné řešení cenového propojení,“ vysvětluje Tomáš. Díky této aplikaci mohou burzy určovat cenu elektřiny jednotným způsobem a ve stejnou dobu. Pro evropské spotřebitele to znamená efektivnější využití elektřiny a regulaci cen.

Mít pod palcem tak významné projekty není jen tak. Síla firmy totiž spočívá v jejích lidech a Unicorn si to moc dobře uvědomuje. Součástí dlouhodobé strategie společnosti je proto vzdělávat své spolupracovníky. Díky komplexnímu vzdělávacímu systému Top Gun Academy se můžou jednotlivci kariérně posouvat a vzdělávat se v oboru, který je pro ně významný.

„Je to obrovská přidaná hodnota. S tímto přístupem jsem se ještě v žádné společnosti nesetkal,“ potvrzuje Tomáš, který tento benefit rád využívá. Má za sebou například kurz na automatizaci testování. „Toto školení jsem si vybral, abych lépe pochopil, co přesně řídím. Věřím, že je lepší znát věci do hloubky než jen hlásat manažerské poučky," vysvětluje.

Zdroj: Unicorn a.s.

Dobrý kolektiv je základ

Podobný názor má i jeho kolegyně Jitka Bolechová, která nastoupila před 4 lety. Původně pracovala jako testerka a před pár měsíci byla povýšena na Test Leaderku. I ona se podílí na energetickém projektu, který zajišťuje efektivní využívání přenosových kapacit mezi jednotlivými státy. Aby si však byla jistá v kramflecích, zajistil jí Unicorn ISTQB kurz. Dnes se Jitka pyšní ISTQB osvědčením, což je ve světě testerů jeden z nejvýznamnějších a nejznámějších celosvětových certifikátů.

Znalosti a kvalifikace je jedna věc. Když k tomu všemu máte i dobrý kolektiv, pracuje se ještě o to lépe. „Vím, že to bude znít jako klišé, ale my jsme tu opravdu skvělá parta a máme se velmi rádi,“ říká Jitka. Nejen, že spolu často tráví čas i v soukromí, ale minulé léto si společně zajeli na týden do Chorvatska k moři, odkud pracovali na dálku.

Vzhledem k tomu, že Unicorn dlouhodobě podporuje hybridní formu spolupráce, tak to nepředstavovalo žádný problém. Navíc v Chorvatsku má Unicorn i vlastní ubytování, které můžou spolupracovníci využít v rámci firemních plusů. „Od osmi do tří jsme pracovali a pak jsme šli společně na pláž nebo někam na výlet,“ vzpomíná Jitka a dodává, že letos si to plánují zopakovat.

Unicorn sází na své lidi, kterým nabízí nejen práci na významných projektech, ale poskytuje jim vzdělávání v oblastech, která jsou klíčová pro jejich kariérní růst.

Unicorn a.s.

pobočka Chrudim: Tovární 1112, 537 01 Chrudim 4

https://goo.gl/maps/tWfXxZs4PogfNeWr8

Aktuální nabídku nabízených míst najdete na https://spolu-pracujeme.cz