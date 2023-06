Zodpovědnost za kvalitu dodaného díla, společenská odpovědnost a zodpovědnost za zaměstnance i jejich spokojenost jsou zásadními hodnotami společnosti VEKRA, největšího českého výrobce oken, dveří a stínění.

Moderní technologie jsou již běžnou součástí výroby značky VEKRA. | Foto: Window Holding a.s.

Stabilní pracovní zázemí, pět týdnů dovolené, kvalitní stravování v závodní jídelně (obědy zdarma), příspěvek na stravování a další seznam zajímavých benefitů – tímto seznam výhod pro zaměstnance rozhodně nekončí. Najít zaměstnavatele, který vám poskytne možnost dlouhodobého pracovního závazku s adekvátním finančním ohodnocením včetně ročního bonusu, dnes není standardem. Společnost VEKRA je nejen loajálním zaměstnavatelem, ale především seriózním partnerem.

Detail z výroby plastových oken ve výrobním závodě v Husinci u Prachatic.Zdroj: Window Holding a.s.

VEKRA – jistota do budoucna

Značka VEKRA má třicetiletou tradici a ve výrobě oken, dveří a stínění a je jednoznačně nejsilnějším hráčem nejen na českém, ale i slovenském trhu. Jenom v Čechách má čtyři výrobní závody o výrobní a skladovací rozloze takřka 80 000 m2. Každý z výrobních závodů je vybaven nejmodernějším technologickým zázemím. Za posledních deset let majitelé jenom do moderních technologií, které mají vliv na kvalitu výrobků a také významně ulehčují práci zaměstnanců, investovali takřka 500 miliónů Kč. I díky tomu mají zaměstnanci společnosti, která denně vyrobí 1 500 oken a namontuje 150 zakázek, skvělé pracovní prostředí a výborné zázemí.

Digitalizace je standardem výroby značky VEKRA.Zdroj: Window Holding a.s.

Výrobní závod v Husinci u Prachatic

Značka VEKRA unikátně zajišťuje službu počínaje návrhem a výrobou a konče montáží včetně záručního a pozáručního servisu. Kromě dveří a stínění nabízí dřevěná okna, dřevohliníková a hliníková okna a okna plastová. Právě plastová okna se primárně vyrábějí ve výrobním závodě v Husinci u Prachatic, v největším závodě na výrobu plastových oken v Čechách. Na automatických linkách zde denně vyrobí více než 800 oken, dveří, posuvných portálů a velkých prosklených systémů určených pro všechny typy budov. Automatizace a digitalizace je ve výrobě tohoto odvětví zatím spíše unikátní a VEKRA touto vybaveností převyšuje nejen české, ale i evropské standardy.

Ze zákulisí výroby oken.Zdroj: Window Holding a.s.

Pracujte pro lídra na trhu

„Neztratí se u nás lidé, kteří rádi pracují v technickém prostředí, kde mohou uplatnit smysl pro přesnost a detail a kteří jsou manuálně zruční. Kromě všech benefitů, kterými o své zaměstnance pečujeme, poskytujeme klidné a čisté pracovní prostředí s minimální fluktuací. Vítáme proaktivní přístup. Finančně ohodnocujeme zaměstnance, kteří si zvyšují kvalifikaci. Av neposlední řadě podporujeme rodiny našich zaměstnanců, a to například formou příspěvků na tábory a dalšími výhodami, které korespondují s nastavením společnosti. Ta je i přes svou velikost stále rodinnou firmou s majiteli ve výkonných pozicích neboli přímo mezi lidmi v denním provozu“, říká Jan Bek, HR ředitel společnosti VEKRA. Máte-li chuť pracovat pro společnost VEKRA a podílet se na kvalitním výsledku, který bude mít hodnotu i v daleké budoucnosti, navštivte nás na: www.vekra.cz/kariera.

„Nejen prací je člověk živ“ - momentka z akce VEKRA FEST pro zaměstnance.Zdroj: Window Holding a.s.

Window holding a. s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, https://www.vekra.cz/