Fatra a. s. je významný světový zpracovatel plastů s téměř devadesátiletou tradicí.

Foto: FATRA a.s.

Své výrobky vyváží do 49 zemí světa. Ve výrobních centrech v Napajedlích a Chropyni zaměstnává 1200 zaměstnanců. A vytváří pro ně velmi dobré podmínky pro práci, což prokazuje druhé místo v anketě Zaměstnavatel roku 2023 Zlínského kraje v kategorii do 5000 zaměstnanců. „Rozhodně nelze říci, že takové ocenění lze získat ze dne na den, skrývá se za tím dlouhodobá práce, která následně v tomto roce vyústila v zisk tohoto ocenění. Současně jde o ocenění práce všech personalistek a jejich osobní angažovanosti,“ řekl David Čuda, personální ředitel a právník Fatra a. s.

Co pro vaši firmu znamená ocenění v anketě Zaměstnavatel roku?

Uvedené ocenění Zaměstnavatel regionu pro nás představuje čest a potvrzení, že se zaměstnancům snažíme vytvářet a nabídnout příznivé pracovní podmínky. Má to dvě roviny, v prvé řadě je to zpráva našim zaměstnancům, že jsme dokázali získat takové ocenění, které záviselo na vyhodnocení různých kritérií nezávislou společností a rovněž zpráva pro případné uchazeče a okolní společnosti, že Fatra je kvalitním zaměstnavatelem. Rozhodně nelze říci, že takové ocenění lze získat ze dne den, skrývá se za tím dlouhodobá práce, která následně v tomto roce vyústila v zisk tohoto ocenění. Současně jde o ocenění práce všech personalistek a jejich osobní angažovanosti.

Čím jste si to podle vás zasloužili?

Máme radost a jsme hrdí na tuto prestižní cenu a myslím, že jsme si ji zasloužili vytváření příznivého pracovního prostředí pro naše zaměstnance, ať již jde o realizovaná školení, vzdělávací aktivity, zdravotněpreventivní programy či aktivity podporující společenskou odpovědnost a udržitelnost.

Jak moc je podle vás v dnešní době nutné pečovat o zaměstnance a vytvářet pro ně co nejlepší podmínky?

V dnešní době je péče o zaměstnance a vytváření co nejlepších podmínek nezbytné. Zaměstnanci jsou nejcennějším aktivem, ve většině případů i nedostatkovým zbožím, a pokud je získáme, je potřeba se o ně starat tak, aby u nás byli spokojeni.

Které z benefitů nebo výhod vaši zaměstnanci využívají nejraději?

Mezi benefity a výhody, které naši zaměstnanci nejraději využívají, patří příspěvky do cafeterie, příspěvky na penzijní připojištění, jazykové vzdělávání a zabezpečení stravování v rámci areálu. Oblíbeným nástrojem je i odměna za doporučení nového zaměstnance, která se nám velice osvědčila a touto cestou získáváme kvalitní zaměstnance.

Je pro vaši firmu složité získat a udržet si kvalitní zaměstnance?

Získání a udržení kvalitních zaměstnanců je pro nás prioritou. Snažíme se vytvářet a udržovat silnou značku tradičního, stabilního a konkurenceschopného zaměstnavatele. Pracujeme na tom, abychom byli atraktivním zaměstnavatelem nabízejícím nejen konkurenceschopné mzdové ohodnocení, ale také příležitosti pro rozvoj a postup v kariéře. A každá taková propagace prostřednictvím získání ocenění naši pozici předního zaměstnavatele v regionu posiluje.