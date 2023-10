Společnost GPN se zaměřuje na výrobu a montáž nástrojů a strojů pro vytlačování plastových profilů. Je součástí holdingu Exelliq, který poskytuje zákazníkům komplexní řešení pro extruzi (vytlačování) plastu. Činnost GPN je založena na třicetileté tradici v Trhových Svinech, kde má společnost v současnosti přes 200 zaměstnanců a patří tak mezi největší a nejatraktivnější zaměstnavatele v regionu. Roční výrobní kapacita holdingu je 600 kompletních nástrojů a 240 strojních zařízení a dosud dodala na trh odhadem těžko uvěřitelných 28 000 nástrojů a 5 100 linek, přičemž nejdelší měřila 40 metrů. Holding má patent na extrudér a nástroj pro výrobu vypěňovaných WPC profilů.

Foto: GPN GmbH - organizační složka Česká republika

Jihočeský závod v Trhových Svinech se na těchto číslech významně podílí. Jeho výrobky slouží například k produkci plastových okenních profilů nebo potravinářských fólií. V posledních pěti letech rozvíjí výrobu velkých extruzních nástrojů (váha až 5 000 kg) pro potravinářský průmysl.

Jako jeden z největších výrobců nástrojů a strojů na vytlačování plastu vyváží převážně do Německa, Rakouska a Švýcarska, ale také do USA, Austrálie nebo třeba na Nový Zéland. Výrobky GPN míří zejména do stavebnictví, potravinářství a plastového průmyslu, kde slouží například k produkci oken, technických profilů jakéhokoli druhu, potravinářských fólií nebo desek.

Zajímavostí je, že z dílny GPN pochází například zařízení pro výrobu high-tech výtahových lan pro mrakodrapy, dále pro výrobu profilů s výztuhou ze skelné fáze, komponent pro výrobu plastové silnice nebo extrudovaných plastových tužek. Výrobky GPN se podílejí na výrobě čehokoli, co vzniká vytlačením plastu, tedy od okenních profilů, přes fólie na potraviny, včetně mikrotenových sáčků, až po roury.

Extruze funguje na principu vytlačování materiálu skrz formu, kterou má v sobě právě ocelový extruzní nástroj. Ten má uprostřed otvor ve tvaru, který odpovídá profilu vytlačovaného materiálu. Udělat uprostřed kovového obrobku skrz naskrz díru, která má navíc obvykle na každé straně zcela odlišný tvar, je možné několika způsoby. Za desetiletí vývoje se nejvíce osvědčila elektroerozivní technologie, konkrétně řezání mosazným drátem. Je to nejefektivnější metoda, která je navíc velmi přesná.

Firma GPN se snaží co nejlépe pečovat i o své zaměstnance. Staví na slušnosti, upřímném jednání a důvěře. Počítá s otevřeností a transparentností a své zaměstnance podepře i v těžkých či nezvyklých životních situacích. Svým zaměstnancům nabízí benefity jako 5 týdnů dovolené, příspěvek na dojíždění, penzijní připojištění, příspěvek na stravování či pololetní a věrnostní prémie. GPN pořádá zimní a letní večírek, bruslení pro zaměstnance i s rodinami, během roku ještě zpestřuje dny různými akcemi např. fotbalem, lyžařským zájezdem nebo grilovačkami jednotlivých oddělení. GPN oslavila v červenci 2023 již své 30. výročí, rozhodně ale zůstává moderní a dynamickou firmou, která má velký potenciál se dále rozvíjet.

GPN GmbH - organizační složka Česká republika, Husova 1056, 374 01 Trhové Sviny, www.pracevgpn.cz