Společnost Iveco Czech Republic, a.s. si v r. 2020 připomnělo 125 let od založení výrobního závodu. V roce 1895 se začala psát historie dnešní výroby autobusů ve Vysokém Mýtě, když zde Josef Sodomka založil kolářskou dílnu. Závod ve Vysokém Mýtě je největším výrobním závodem IVECO BUS a vyrábí nejúspěšnější produktovou řadu meziměstských autobusů CROSSWAY.

Produktová řada autobusů Crossway byla zahájena v roce 2006 a řada se postupně stala nejúspěšnějším meziměstským autobusem současnosti s více než 50 000 vyrobenými autobusy. Součástí výrobního závodu IVECO BUS ve Vysokém Mýtu je také centrum pro výzkum a vývoj, které se spolu s objemem výroby přes 4 500 vozidel ročně stává významným hráčem světového automobilovém průmyslu.

Administrativní budova.

Iveco Czech Republic , a. s. přispívá velkým dílem k růstu české ekonomiky. Je významným zaměstnavatelem v Pardubickém regionu. Ve výrobním závodě ve Vysokém Mýtě pracuje téměř 4000 zaměstnanců a dalších zhruba 1 700 pracovních míst vytváří IVECO u svých subdodavatelů.

Výrobní závod.

V anketě Sodexo Zaměstnavatel roku získala společnost Iveco Czech Republic, a.s. ocenění za 2. místo v kategorii podniků do 5000 zaměstnanců v Pardubickém kraji. Jedním z hlavních důvodů úspěchu je i zvýšený důraz na zaměstnanecké benefity a investice do pracovního prostředí.

Bus Design centrum.

Firmě se daří navazovat na místní bohatou inženýrskou tradici a dnes je moderním výrobním závodem světové úrovně.

Elektrodílna.

Silná značka, tradice a rostoucí obliba jejích produktů činí z firmy perspektivního zaměstnavatele. Příkladná péče o zaměstnance patří k charakteristickým znakům společnosti.

Prvovýroba.

Iveco Czech Republic klade velký důraz na podporu osobního růstu, celoživotního vzdělávání zaměstnanců a poskytuje široké spektrum zaměstnaneckých výhod.

Montážní linka.

Jako důležitá součást nadnárodní společnosti Iveco Group, a. s. podporuje mezinárodní mobilitu svých zaměstnanců a umožňuje jim zařadit se do projektových týmů napříč zeměmi.

Svařovna.

Výrobní program společnosti, zázemí pro vývoj nových výrobků a rozsáhla obchodní síť vytváří předpoklady pro uplatnění absolventů technicky zaměřených škol a zručných odborníků zejména z oblasti automobilového průmyslu.

Montážní linka.

Mezi klíčové priority společenské odpovědnosti společnosti patří pomoc regionálním zdravotnickým institucím, sociálním zařízením, podpora rozvoje dětí a mládeže v regionu, podpora technického vzdělávání a mnoho dalších.

Záměrem spolupráce se středními školami je podporovat technické vzdělávání na blízkých školách, aby studenti při nástupu do praxe ovládali základní dovednosti zvoleného oboru.

