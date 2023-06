Společnost bude v příštím roce slavit 85 let od svého založení a je tradičním výrobcem obráběcích strojů s vlastní slévárnou. Je nositelem mnoha ocenění za technický přínos ve vývoji obráběcích strojů v České republice. Svým výrobním sortimentem se orientuje hlavně na subdodavatele pro automobilový, energetický, letecký a strojírenský průmysl.

KOVOSVIT MAS nabízí svým zákazníkům komplexní služby, individuální řešení, flexibilitu, výrobky té nejvyšší kvality.

Mezi klíčové odbytové trhy patří Česká republika a Slovensko kam míří zhruba třetina tržeb. Mezi další významné trhy pak patří především EU, Indie, Čína a Turecko. Celá prodejní síť je pak dnes ve více jak 20 zemích a neustále se staráme o její rozvoj.

Co se týká struktury zakázek a subdodávek KOVOSVITU MAS, pak cca z 20 % produktů jde do automobilového průmyslu, 20% do energetiky a 50% do dalších odvětví strojírenství.

Společnost KOVOSVIT MAS sídlí v Sezimově Ústí a zaměstnává na 500 zaměstnanců. Má rozsáhlý záběr v různých profesích jako je oddělení aplikačního centra, které zpracovává časové a technologické studie, nebo oddělení automatizace, které navrhuje a realizuje automatizaci výrobních linek i robotizovaných procesů. Podstatnou část tvoří výroba CNC soustruhů, frézovacích strojů a pětiosých i multifunkčních strojů.

Nedílnou součástí KOVOSVIT MAS je slévárna vyrábějící odlitky pro automobilový a lodní průmysl, zemědělské stroje a pro řadu dalších odvětví.

Neustále rozšiřujeme výrobní kapacitu, a proto hledáme nové kolegy a kolegyně na tyto pozice:

Svářeč

Lakýrník

Strojní montér

Strojní/provozní zámečník

Konstruktér

Technolog programátor

IT specialista

Slévárenský dělník

KOVOSVIT MAS nabízí svým zaměstnancům štědré benefity:

5 týdnů dovolené

Závodní stravování

Penzijní připojištění

Příspěvek na relaxační aktivity formou karty MultiSport

Zvýhodněné tarify u operátora

Slevy u vybraných partnerů

Odměna za doporučení nového zaměstnance

Jubilejní odměny

Odměny při významných životních událostech

Výkonnostní odměny

Personální oddělení:

Andrea Lammouchi, personální manager: +420 702 195 369

Lenka Braunerová, náborový specialista: +420 727 889 402

https://www.kovosvit.cz/