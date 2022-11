Na jihu Čech má pobočku jedenatřicet let.

Foto: LOVATO Electric s.r.o.

Celkem 19 dceřiných společností tvoří italskou rodinnou firmu LOVATO Electric SPA Itálie s. r. o., která se již sto let specializuje na výrobu elektrotechnických průmyslových komponentů. Dnes má tato společnost, jež od roku 1991 sídlí také v Písku, ve svém portfoliu na 20 tisíc přístrojů, které dodává do více než 100 zemí světa. „Chceme vytvářet takové příležitosti, aby byli lidé motivováni u nás pracovat,“ říká jednatel společnosti Ladislav Dolejš.

Společnost letos oslavila úctyhodných sto let. Čím si to vysvětlujete?

Pro pana Massimiliana Cacciavillani, který je majitelem, je na prvním místě rodina, což je neuvěřitelné. Když budete mluvit s akcionáři nadnárodních komplexů, rodina pro ně neexistuje. Po revoluci bylo v České republice spousta podnikatelů, kteří začali podnikat a zjistili, že když má společnost nějakou hodnotu, hned ji prodali. Možná si řekli, že nebudou muset do konce života nic dělat. Myslím, že kdyby se Massimiliano rozhodl, že prodá LOVATO, i generace po něm nebude muset nic dělat. Ale co budou dělat potom? On nepřemýšlí, že by LOVATO někdy prodal. Dokonce již hledá svého nástupce.

Jednatel společnosti LOVATO Electric s. r. o. Ladislav DolejšZdroj: LOVATO Electric s.r.o.

V Písku je od roku 1991 jeden ze závodů. Jak se vám daří?

Těší mě, že zde působíme již 31 let. Začali jsme jako obchodní kancelář, pak jsme začali v malém také vyrábět. V roce 2013 jsme se přestěhovali do Čížovské ulice do výrobního areálu, kde nás bylo čtyřicet. Před dvěma lety jsme přistavěli, zdvojnásobili výrobní plochu. V současné době máme tři a půl tisíce metrů čtverečních výrobní plochy, zdvojnásobili jsme parkoviště. Pracuje tu sto lidí.

Kolik má společnost zaměstnanců?

LOVATO má celosvětově šest set zaměstnanců, takže to není žádný moloch. Z těch šesti set je polovina v Itálii, zbývá jich tři sta: sto je v Čechách, dvě stě jich zbývá na celý svět. Je zřejmé, že my jsme po Itálii nejvýznamnější pobočkou. Rozrůstáme se úplně stejně jako italská matka k počtu zaměstnanců, množství výroby, kompetencí. V Písku máme nyní sto lidí. K tomu potřebujeme přidat čtyřicet brigádníků, kteří u nás pracují. Mám radost, že z těch čtyřiceti brigádníků jsou téměř všichni z Ukrajiny. Předtím jsem z toho měl strach. Jak dokážeme integrovat lidi, kteří mají úplně jiný jazyk a kulturu? Musím poděkovat našim zaměstnancům, jak k těmto cizím, někdy velmi odlišným lidem přistoupili. Dokázali je přijmout, dokázali si k nim najít cestu.

Zdroj: LOVATO Electric s.r.o.

Čím se zde zabýváte?

V České republice a na Slovensku podnikáme ve dvou aktivitách. Tou první je prodej výrobků LOVATO Elektric pro české a slovenské zákazníky. Druhou aktivitou je výroba produktů LOVATO Elektric, které distribuujeme do naší mateřské firmy, a ta je následně dodává do celého světa. To, co vlastně LOVATO dělá, jsou prvky průmyslové automatizace. Zní to vznešeně, ale zjednodušeně se jedná o prvky, které najdete v rozvaděčích průmyslových strojů, to znamená jističe, stykače, ovládací prvky, tlačítka, vypínače. Co je důležité a zajímavé – v posledních dvou letech začalo LOVATO vyrábět prvky, které jsou nezbytné pro oblast fotovoltaiky a elektromobility. Jsou to dvě oblasti, které se určitě budou rozvíjet. Tím že LOVATO dokázalo velmi rychle najít příležitost a produkty, které budou do této oblasti zapadat, dokázali jsme náš potenciál. LOVATO si své výrobky vyvíjí již od začátku. Máme vlastní vývoj, významnou zkušebnu a zejména umíme být velmi flexibilní.

Jaký byl pro firmu uplynulý rok?

Za poslední dva roky zvýšilo LOVATO svůj obrat v prodejích o padesát procent. Od začátku roku prodáváme oproti loňskému roku o čtyřicet jedna procent výrobků více. Když se podívám na Českou republiku, budeme na pětatřiceti procentech. LOVATU se daří vyrábět. Všichni výrobci průmyslové automatizace mají zakázky, ne všichni jsou ale schopni zákazníkům dodat produkty, protože je nemají z čeho vyrábět. LOVATU se to daří. Díky své kompaktnosti zvládáme velmi dobře jednu dovednost, kterou naši výrazně větší konkurenti umět nemohou. Tou je velmi rychlá změna designu výrobku v reakci na absenci vstupního materiálu. Nám se toto daří realizovat v jednotkách dnů, maximálně týdnů. Najít nějaký zastupitelný materiál místo standardního, otestovat ho a změnit ve finálním výrobku. To je jinde, dle mého názoru, víceméně nereálné.

Zdroj: LOVATO Electric s.r.o.

Jaké vize máte do dalších let?

Máme hned tři aspekty vize. I přesto, že LOVATO letos prodá o čtyřicet procent výrobků víc než loni, musíme jít kupředu. Pružnost je pro LOVATO zásadní, abychom se mohli dál rozvíjet, ať už směrem expanzivním, nebo intenzivním. Dalším cílem je mít zaměstnance, kteří budou na společnost hrdí. Třetí vize je tomu trošku podobná - chceme vytvářet takové příležitosti, aby byli lidé motivováni u nás pracovat. Pokud totiž budete mít jako zaměstnanec pocit, že společnost někde ustrnula, za chvíli vás to omrzí. V České republice máme v současné době zaplněnou téměř polovinu přístavby, kterou jsme udělali před dvěma lety. Vím, že v příštím roce budeme pokračovat v dalších transferech, že postupně zaplní i tuto plochu. Předpokládáme, že z hlediska výroby budeme o patnáct procent výš než letos, budeme tedy hledat zhruba dalších deset nových kolegů. Obchodní tým, který se vytvářel v posledních pěti letech pod vedením obchodního ředitele Ing. Tomáše Porta, je velmi stabilizovaný, vědí, že další potenciál na českém a slovenském trhu je. Chtěl bych zmínit jednu věc, která je pro LOVATO důležitá, a to je automatizace. Pokud nebudeme automatizovat, ztratíme naši konkurenční výhodu. Automatizace je něco, do čeho LOVATO investuje a bude v Písku investovat. Vzniká zde tým dvou lidí, kteří se budou na plný úvazek věnovat automatizaci stávajících procesů. Mým cílem je, abychom každý rok dokázali do procesu dostat čtyři nebo pět poloautomatických pracovišť, které budou v Čechách, aby pomáhaly našim lidem.

Zdroj: LOVATO Electric s.r.o.