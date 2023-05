Svařováním plastů se zabýváme již 30 let.

Foto: Centralplast s.r.o.

Náš příběh začíná v období, kdy jednatel společnosti, pan Pavel Šponar, opravuje ve volném čase plastové díly automobilů. Následně přichází s myšlenkou svařování plastových PP desek a zaměřuje se na technologické postupy práce s tímto materiálem. První zkušeností se svařováním PP desek byla výroba vzduchotechnických prvků pro zemědělství. Následně rozšiřuje nabídku vlastních výrobků o septiky, žumpy, jímky, čistírny odpadních vod a vodoměrné šachty. Současným vrcholem produktové škály je počátek zakázkové výroby prvotřídních bazénů, který datujeme od roku 2003.

Zdroj: Centralplast s.r.o.

V roce 2006 firma Centralplast s.r.o. odstartovala export produkce do zahraničí a zařadila se tak mezi významné výrobce bazénů nejenom v České republice. V této době vzniká vlastní značka pro tyto výrobky: CENTRAL-POOL. Díky unikátnímu automatickému svařovacímu zařízení HERZ 4000 CNC pro nás není žádnou překážkou vyhovět jakýmkoliv požadavkům ze strany zákazníka tak, aby výsledný efekt předčil jeho očekávání. Aktuálně spolupracujeme s více než 60 zahraničními partnery po celé Evropě a řadíme se tak mezi top výrobce nejen v EU.

Zdroj: Centralplast s.r.o.

Zdroj: Centralplast s.r.o.

ZAMĚŘENO NA KVALITU A EKOLOGII

Bazény CENTRAL-POOL vyrábíme z ekologicky a zdravotně nezávadného polypropylenu o síle 8 až 50 mm s UV stabilizátorem. U nás máte rozhodně garanci prvotřídní kvality výrobku díky vysokým nárokům na preciznost výroby a dlouholetým zkušenostem našich zaměstnanců. Naše technologie výroby umožňuje svařovat materiál pomocí svárů, které jsou pod hladinou vody neviditelné. Navíc vám nabízíme 10 let záruku na těsnost těchto svárů. Našim zákazníkům nabízíme výběr z mnoha druhů barev a to i ve spolupráci s architekty. Materiál a komponenty používáme pouze od evropských leadrů v oboru a žádná jiná než prvotřídní kvalita nemá v našem procesu místo.

Nezapomínáme ani na životní prostředí. Veškeré zbytky materiálu se recyklují a dále se zpracovávají pro další využití v jiných oborech lidské činnosti. Díky tomu jsme z 97 % bezodpadová společnost.

Zdroj: Centralplast s.r.o.

SKIMMEROVÉ BAZÉNY

Skimmerový bazén je relativně jednoduchým typem bazénu. Technologie funguje na principu nasávání bazénové vody přes skimmer (boční hladinový nasávací otvor) a čerpadlo přímo do filtrace, kde se voda vyčistí a přes trysky se vrací zpět do bazénu. Mezi největší výhody bezpochyby patří rychlá výroba a tím pádem i samotná instalace, zprovoznění, nižší pořizovací cena, menší nároky na údržbu a možnost připojení bazénového vysavače přes skimmer. Nevýhodou je nižší hladina bazénu oproti okolnímu terénu. Díky unikátnímu vlastnímu skimmeru se nám od roku 2022 však podařilo tento rozdíl výrazně eliminovat na minimální úroveň.

Zdroj: Centralplast s.r.o.

PŘELIVOVÉ BAZÉNY

Přelivový bazén je u rodinných domu luxusnější variantou. Technologie funguje na principu přepadu vody do obvodových žlabů. Tato voda je pak svedena do akumulační nádrže, z které vodu nasává čerpadlo do filtrace. Následně se vyčištěná voda vrací opět přes trysky do bazénu. Výhodou této varianty je výjimečný design díky vysoké vodní hladině, dále lepší odvod nečistot po celém obvodu a automatické dopouštění vody. Vyšší nároky na instalaci a nutnost montáže akumulační nádrže jsou nutnou daní za tento nevšední estetický zážitek.

Zdroj: Centralplast s.r.o.

Zdroj: Centralplast s.r.o.

Veškeré naše dechberoucí realizace bychom nedokázali dotáhnout do konce bez našeho zkušeného a léty prověřeného personálu. Jako rodinná firma si to moc dobře uvědomujeme. Ceníme si hodnot jako přátelský přístup, vzájemný respekt a především precizně odvedená práce. Pro firmu žijeme. Do posledního detailu dotažené naše bazény CENTRAL-POOL jsou toho přímým důkazem. Pokud si chcete splnit sen, navštivte náš web: www.centralplast.cz a inspirujte se. Pokud však chcete sny plnit jiným, podívejte se na aktuální hledané pozice ve firmě. Rádi se s Vámi potkáme.

Jste vášnivý bazénář a zajímáte se o toto téma nebo pouze potřebujete radu?



Buďte součástí naší skupiny: https://www.facebook.com/groups/528412832776820



Sledujte také náš Facebook profil: Centralplast a Instagramový profil: Centralplast_HK



OBJEDNÁVKY BAZÉNOVÉHO SERVISU: +420 774 169 530



Autor: Dominik Petr, Centralplast s.r.o.