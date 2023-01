V areálu bývalých budějovických papíren vyrábí obaly z vlnité lepenky moderní podnik, působící již jedenáctým rokem pod názvem Mondi Bupak.

Vznik papírny

Tradice výroby papíru v dnešní Papírenské ulici 41 sahá do roku 1880, kdy majitelé plzeňské papírny Jindřich Fürth a Leopold Gellert koupili od Václava Trojana za 59 tisíc zlatých Knížecí mlýn na Lineckém předměstí číslo 10 s osmi vodními koly a vodním právem. Instalovali zde čtyři samosnímací papírenské stroje, používané až do roku 1947, na nichž ze žitné i pšeničné slámy vznikal papír, lepenka ze slámy a hedvábný papír.

Od roku 1906 byla zavedena výroba vlnité lepenky, moderního obalového materiálu. V prvních letech zde pracovalo 40 až 55 dělníků, v meziválečné době 110 až 140 osob. V roce 1920 se papírna díky nové vlečce napojila na železnici a v roce 1937 byla na řece Vltavě postavena vodní elektrárna.

Poté, co Rudolf Gellert vykoupil akcie společníka Emila Fürtha, vstoupila v roce 1926 firma Gellert & Co do koncernu bankovního domu Petschek a spol. v Praze. Už v roce 1938 ale Gellertové a Petschkové z obav před nástupem fašismu opustili Československo. Jejich majetek pak 16. 3. 1939 propadl Německé říši a vyráběly se zde obaly pro německou armádu. Po skončení druhé světové války byl podnik znárodněn a od 1. 1. 1946 začleněn do nově založených Jihočeských papíren Větřní. V letech 1962 - 1967 došlo k zásadní přestavbě závodu. Byl zprovozněn papírenský stroj pro výrobu vícevrstevných kartonů (1966) a také haly a linky na zpracování vlnité lepenky, vysekávací stroje a kartonážní automaty s roční kapacitou 10 tisíc tun lepenkových krabic. Postavena byla i administrativní budova, dílny či čistírna odpadních vod. Po ničivém požáru (1985) byl provoz na výrobu vlnité lepenky znovu obnoven, včetně instalace nových zpracovatelských strojů.

Vývoj po roce 1989

K 30. 12. 1990 se státní podnik transformoval na státní akciovou společnost Jihočeské papírny Větřní. V rámci privatizace byl od roku 1992 českobudějovický podnik postupně začleněn do rakouského koncernu Duropack, který se posléze stal i jeho jediným vlastníkem (2004).

Další zlom nastal v listopadu roku 2012, kdy společnost Duropack Bupak ovládl koncern Mondi Group. Součástí této akvizice se stal i podnik Duropack Wellpappe z bavorského Ansbachu, s podobným rozsahem výroby jako českobudějovický závod. Do koncernu Mondi patří od roku 2000 také největší česká papírna ve Štětí.

Nový vlastník, společnost Mondi, ukončila v roce 2012 v Českých Budějovicích výrobu na papírenském stroji, který původně z recyklovaného papíru vyráběl papír pro navazující výrobu vlnité lepenky. Od té doby se Bupak specializuje pouze na výrobu vlnité lepenky a obalů z ní a patří dnes mezi největší výrobce tohoto sortimentu v České republice.

V Českých Budějovicích hojně rozšířený název „papírny“, který poukazoval na výrobu papíru, tak dnes už pro areál společnosti v podstatě neplatí. Z odborného hlediska je pro současný typ výroby přesnější název „kartonážka“.

V letech 2015 až 2016 byly všechny objekty, které souvisely s výrobou papíru, demolovány a na jejich místě od roku 2017 proběhla výstavba nových budov. Jedná se výrobní haly, ve kterých jsou instalovány další technologie pro výrobu obalů, ale i haly určené pro skladování a expedici hotových výrobků.

Mondi Bupak se sídlem v Českých Budějovicích je součástí mezinárodní skupiny Mondi Group, která se zaměřuje na výrobu širokého sortimentu výrobků – balících a obalových papírů, kancelářských papírů, buničiny, různých obalových řešení, papírových pytlů a tašek atd. Celá skupina zaměstnává přibližně 26 000 lidí ve více než 30 zemích v Evropě, Africe, Asii a Severní Americe. Více se o skupině Mondi můžete dozvědět na www.mondigroup.com a https://www.mondijobs.cz/.



Mondi Bupak v Českých Budějovicích, kde v současné době pracuje 235 zaměstnanců, vyrábí vlnitou lepenku, kterou následně zpracovává při výrobě obalů. Závod již několik let vykazuje trvalý růst objemu výroby a dodávek ve všech svých hlavních tržních segmentech, zejména pak v E-commerce. Tento růst je podpořen masivním investičním rozvojem, jehož jasným cílem je udržet a posílit pozici Mondi Bupak jako jednoho z předních výrobců obalů z vlnitých lepenek v České republice.

Výroba vlnité lepenky

Vlnitá lepenka je plně recyklovatelný materiál, s nímž se ve formě různých obalů a krabic setkáváme prakticky denně. Vlnitá lepenka se vyrábí na zvlňovací lince, což je zhruba 150 metrů dlouhý stroj s pracovní šířkou 2,8 metru, a k výrobě se používá papír v rolích o hmotnosti až 4 tuny a škrobové lepidlo.

V březnu 2020 byl v závodě Mondi Bupak nainstalován nový zvlňovací stroj od německé firmy BHS. Celý projekt vyžadoval organizaci zhruba třiceti různých dodavatelů, koordinaci až 120 pracovníků a dodržení termínů, rozplánovaných na jednotlivé dny, v některých případech i na hodiny. To je velkou výzvou i za normálních podmínek. Vzhledem k tomu, že veškerá instalace proběhla v první vlně koronavirové pandemie, a tudíž s celou řadou nestandardních překážek, jedná se o naprosto unikátní úspěch. Linka byla dokonce spuštěna o jeden den dříve oproti původnímu harmonogramu a instalace tak proběhla bez jakéhokoli omezení dodávek koncovým odběratelům.

Tento stroj patří mezi nejlepší, který je v současné době na trhu k dispozici. Rychlost výroby je až 24 km/h (zkuste jet na kole touto rychlostí) a za jeden den může linka vyrobit základní materiál na výrobu až 1,5 miliónu obalů!

Výroba obalů z vlnité lepenky

Z vlnité lepenky, vyrobené na zvlňovací lince, se v druhé části závodu vyrábějí na kartonážních strojích samotné obaly. Portfolio produktů je velice pestré a zahrnuje standardní klopové krabice, různě tvarově řešené vysekávané kartony, lepené kartony, prodejní obaly s kvalitním až 6ti barevným HD flexotiskem nebo obaly s aplikovanou trhací, vyztužovací a samolepící páskou.

I samotné použití obalů je velmi pestré – většinou pro hromadná balení výrobků prakticky ve všech odvětvích zpracovatelského průmyslu. V tomto případě končí obaly svoji službu při vybalení zboží v obchodech nebo jiných zpracovatelských závodech. Díky svým vynikajícím vlastnostem, nízké ceně a 100% recyklovatelnosti pronikají obaly společnosti Mondi stále více i ke konečným spotřebitelům – v současné době nejvíce jako balení zásilek internetových obchodů, obaly elektrospotřebičů, přepravky na ovoce, zeleninu nebo jogurty či v rychlém občerstvení například jako obaly na pizzu a Burgry.

V „kartonážce“ bylo investováno do několika nových zpracovatelský stojů. Jedním z nich je například Bobst Expertline je schopen chrlit až 24.000 kusů obalů za jedinou hodinu! 24 hodin denně, 5 dní v týdnu. S tímto výkonem se jedná o nejrychlejší stroj v EU v tomto segmentu výroby, 3. nejrychlejší na světě.

Skladování a logistika

Velmi důležitou částí závodu je také skladování a celková logistika dopravy výrobků k zákazníkům. Logistické služby společnosti Mondi Bupak splní i nadstandardní požadavky na dodání výrobků - od přímých dodávek až po dodávky přes externí sklad, dodávky just-in-time i v množství pouze jedné palety. V roce 2018 byl uveden do provozu v areálu firmy nový expediční sklad o ploše 9.000 m2 (velikost zhruba 1,5x fotbalového hřiště) a kapacitě skladování až 9.000 palet.

Kvalita výrobků, péče o životní prostředí a bezpečnost práce jsou pro Mondi hlavními cíli. Zaměstnanci v rámci firmy najdou uplatnění nejen ve výrobě, ale také v servisních, prodejních a logistických týmech, jež zajišťují provoz a podporu svým zákazníkům.

Za svoje výrobky sklízí Mondi pravidelně ta nejvyšší ocenění od svých zákazníků i nezávislých porotců. V posledních letech firma získala několik ocenění v soutěži OBAL ROKU (https://obalroku.cz/) i v mezinárodní soutěži WorldStar Packaging Awards (https://obalroku.cz/worldstar). Mondi Bupak byl v letech 2019 a 2022 oceněn hejtmankou/hejtmanem Jihočeského kraje jako společensky odpovědná firma.

