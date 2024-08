Na tom, co je uvnitř, záleží, vítejte na palubě budoucnosti

Komerční sdělení

Společnost Yanfeng působí vice jak 85 let jako světový expert na automobilové interiéry. Naší vizí je pokračovat v poskytování řešení interiérů, která předčí očekávání zákazníka. To je také ztělesněno v názvu Yanfeng. Čínský znak yan znamená dědictví a rozvoj, zatímco feng se odkazuje na průkopníka nebo vůdce na trhu. To je, kdo jsme.

Foto: Yanfeng International Automotive Technology Czechia s.r.o.