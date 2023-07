Obchodní společnost NAVOS, a.s., se sídlem v Kroměříži je tradiční, ryze česká společnost. O své zaměstnance pečuje, mimo jiné širokou škálou benefitů.

Foto: NAVOS a.s.

Nejen proto se v anketě Zaměstnavatel roku 2023 umístila na 2. místě ve Zlínském kraji v kategorii do 500 zaměstnanců. „Situace na trhu práce je taková, že někdy i drobnost rozhodne o získání či udržení zaměstnance,“ říká Erika Šoupalová, personální manažerka společnosti NAVOS.

Erika ŠoupalováZdroj: Erika Šoupalová

Co pro vaši firmu znamená ocenění v anketě Zaměstnavatel roku?

Je to velká radost. Z loňského 3. místa ve Zlínském kraji do 500 zaměstnanců se nám letos podařilo posunout o příčku výš a umístit se na 2. místě. Současně to pro nás znamená závazek obhájit umístění i v příštím roce. To, že to nebude lehké vzhledem k velice turbulentní době velkých cenových výkyvů v zemědělství, víme.

Čím jste si to zasloužili?

Zasloužili si to hlavně naši zaměstnanci, ti mají největší podíl na úspěchu celé firmy. Díky jejich schopnostem, zkušenostem a celkovému přístupu se nám daří eliminovat současná rizika a využívat příležitosti k dobrému obchodu a spokojenosti našich zákazníků. Investujeme nemalé peníze do odborného vzdělávání našich zaměstnanců, ať se jedná o dovednosti – silomistrů, obchodníků, údržbářů, apod. Vzděláváme také naše manažery i ostatní zaměstnance, které připravujeme na vedoucí pozici, tady se zaměřujeme na měkké dovednosti jako komunikace, řešení konfliktů, obchodní dovednosti. Naši zaměstnanci jsou pro nás hlavním faktorem úspěchu. Jak zpívá v písni Jan Werich „Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc“, tak nám se to daří.

Jak moc je podle vás v dnešní době nutné pečovat o zaměstnance a vytvářet pro ně co nejlepší podmínky?

Situace na trhu práce je taková, že někdy i drobnost rozhodne o získání či udržení zaměstnance. Takže ano, z tohoto hlediska je to důležité. V této době, kdy je nedostatek pracovních sil a složitě se obsazují kvalifikovaní zaměstnanci, u nás se například jedná o těžko obsazované pozice elektrikářů. Péče o zaměstnance je opravdu klíčová, proto nabízíme širokou paletu benefitů a vzdělávacích a motivačních kurzů.

Které z benefitů nebo výhod vaši zaměstnanci využívají nejraději?

Máme celou škálu benefitů nastavenou tak, aby si každý zaměstnanec mohl vybrat to, co mu nejlépe nejvíc vyhovuje. Nejvíce využívaným benefitem je dotované stravování, tj. jídlo v jídelně nebo čerpání příspěvku na stravné přes stravenkovou kartu. Dovolená 25 dní v roce je u nás několik let standard a také dni volna při nenadálých událostech v rodině zaměstnance. Přispíváme zaměstnancům na volnočasové aktivity, dovolenou, zdraví, kulturu, dětskou rekreaci, popř. školku, máme speciální nabídku v lékařských zařízeních s přednostním ošetřením vč. Členů rodiny, a ještě mnoho dalšího. Neustále přizpůsobujeme program benefitů potřebám našich zaměstnanců, investujeme i do vlastních rekreačních zařízení.

Je pro vaši firmu složité získat a udržet si kvalitní zaměstnance?

Začnu trochu obšírněji. Podle Českého statistického úřadu se množství zaměstnanců v českém zemědělství za posledních 75 let snížil desetkrát. Za hodně může samozřejmě technický pokrok a změny v charakteru ekonomiky. Dnes má zemědělství ani ne 100 tisíc zaměstnanců a zaměstnanci chybí. My i naše dceřiné společnosti s rostlinnou a živočišnou výrobou, jsme absolventům zemědělských učilišť, středních i vysokých škol otevřeni. Máme několik partnerských středních zemědělských škol, se kterými úzce spolupracujme. Jejich studenti u nás absolvují odborný výcvik, praxe i letní brigády v době žní. Obdobnou možnost nabízíme studentům vysokých škol, pouze praxe může prohloubit jejich vztah k půdě i zvířatům. Zemědělství je tradiční obor s jistou perspektivou práce. Teď k odpovědi na vaši otázku, ano i nám zaměstnanci chybí. Naštěstí prozatím je fluktuace v naší firmě spíše přirozená. Máme mnoho zaměstnanců, kteří u nás pracují více než 10 let a naše týmy jsou povětšinou stabilní. Naší nespornou výhodou je, že máme střediska po celé Moravě, a kam hledáme zaměstnance v počtu jednotek. Oproti společnostem, které působí na jednom místě, jsme na tom se získáváním zaměstnanců lépe, naše poptávka je více rozložená. Jak jsem již zmínila, problém je v získávání kvalitních zaměstnanců v technických profesích – těch je opravdu na trhu práce nedostatek. Přijmout kvalifikovaného zaměstnance nám trvá i několik měsíců.