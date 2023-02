Výroční ceny Klubu zaměstnavatelů jsou nejkomplexnějším a také nejsledovanějším hodnocením zaměstnavatelů s řadou firemních, ale také individuálních kategorií. Základem je Zaměstnavatel roku, který se v České republice vyhlašuje již 21 let a od roku 2011 je jeho organizátorem Klub zaměstnavatelů ve spojení s generálním partnerem Sodexo Benefity a odborným garantem PricewaterhouseCoopers, který poskytuje mezinárodní metodiku Saratoga a nezávisle zpracovává výsledky.

Ceny Sodexo Zaměstnavatel roku vyhlašované celostátně i regionálně ve všech krajích začátkem února odstartovaly. Zaměstnavatelé jsou rozděleni podle velikosti a soutěží v kategoriích do 500, do 5000 a nad 5000 zaměstnanců. Registrovat se zájemci o účast mohou na webu soutěže www.zamestnavatelroku.cz a na začátku je možné si soutěžní dotazník pouze nezávazně vyzkoušet. Jaká jsou hlavní kritéria hodnocení, připomíná ředitel Klub zaměstnavatelů Pavel Hulák: „Metodika PwC Saratoga je poměrně náročný controllingový nástroj, který sleduje tvrdá data. Každoročně opravuji, když někdo Zaměstnavatele označuje anketou, protože to opravdu není žádná, soutěž krásy.“ (red)

Hlavní ukazatele hodnocení jsou následující:

- mzdové náklady na zaměstnance

- náklady na benefity na zaměstnance

- počet hodin školení na zaměstnance

- náklady na vzdělávání a rozvoj zaměstnance

- míra interního povyšování

- míra kariérního rozvoje

- zisk na zaměstnance

a další 7 klíčových kritérií

A jak dopadl poslední ročník, přibližuje přehled medailistů z roku 2022.

Do 500 zaměstnanců

1. Shell Czech Republic, a. s.

2. SAZKA, a. s.

3. Aspironix, s. r. o.

Do 5000 zaměstnanců

1. Mondi Štětí, a. s.

2. Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o.

3. ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.¨

Nad 5000 zaměstnanců

1. ČEZ, a. s.

2. ŠKODA AUTO, a. s.

3. Česká spořitelna, a. s.

Firmy soutěží také s projekty

Atraktivní kategorií doplňující hodnocení zaměstnavatelů je Cena personalistů za nejlepší HR projekt. Firmy v ní nejprve v regionech, a ti nejlepší následně v celostátním finále, prezentují ukázky svých aktivit z oblasti lidských zdrojů. Témata jsou pestrá, od vzdělávacích aktivit přes podporu technického vzdělávání, nejrůznější technologické aplikace pro komunikaci a řízení, až po ochranu zdraví zaměstnanců. Vítězem ročníku 2022 se stala jihočeská společnost Rohde & Schwarz s projektem Koumáčci a koumáci zapojující do technického vzdělávání už malé děti z mateřských škol. Zdravotní programy zaměstnavatelů jsou navíc každý rok hodnoceny samostatnou cenou za ochranu zdraví zaměstnanců.

Nejžádanější zaměstnavatel mezi studenty

Žáci středních škol a vysokoškolští studenti volí pomocí chatbotů Brandona a Brendy značku, neboli HR brand, u které by chtěli po škole pracovat. Interaktivní formou také odpovídají na několik otázek ohledně představy o startu své kariéry. A jak vypadalo pořadí loňského, po covidu obnoveného hlasování?

1. ŠKODA AUTO

2. Skupina ČEZ

3. Plzeňský Prazdroj

4. Thermo Fisher Scientific

5. dm drogerie markt

6. BOSCH

7. SAZKA

8. ORLEN Unipetrol

9. Vodafone

10. Nestlé

Spolupráce středních škol i fakult vysokých škol s firmami se odráží také ve výsledcích hodnocení Škola doporučená zaměstnavateli, kde personalisté sestavují pořadí nejlepších středních škol v krajích a fakult VŠ celostátně.

Férový zaměstnavatel s dobrou atmosférou

Ve spolupráci s webem Atmoskop.cz vyhlašuje Klub zaměstnavatelů také ocenění, na kterém se podílejí sami zaměstnanci. Nejlepší atmosféru mají podle loňských výsledků ve firmách dolphin consulting, UOL Účetnictví a Mondi Štětí.

Kantýna roku hodnotí kvalitu stravování zaměstnanců

Nejmladším členem rodiny Výročních cen Klubu zaměstnavatelů je Kantýna roku, která vstupuje do svého druhého ročníku. Jak název napovídá, cílem je ocenit nadstandardní přístup při poskytování zaměstnaneckého stravování nejen v kvalitě jídla, ale třeba také formou hezkého prostředí. Premiérovými vítězi „malé a velké“ Kantýny roku 2022 se staly společnosti EUROVIA CS a Kimberly-Clark.

A protože za všemi kategoriemi stojí především lidé, přichází ke slovu také individuální ocenění. Osobnost roku v oboru HR, neboli lidských zdrojů, upozorňuje na respektované personalisty napříč obory. Váhu této ceně dodává, že nejprve sami personalisté nominují finálovou desítku na regionálních akcích, a poté se pro finalisty hlasuje na profesní síti LinkedIn.

Informace ke všem kategoriím naleznete na webu www.klubzamestnavatelu.cz.

