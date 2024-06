Společnost Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s. r. o. v Plzni v průmyslové zóně Borská pole zásadně pokročila ve výstavbě nového závodu na výrobu tepelných čerpadel systému vzduch-voda.

Foto: Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s. r. o.

Panasonic byl úplně prvním investorem, který v Plzni v industriálním parku založil výrobní závod, konkrétně 1.4.1997 sjela z montážní linky první televize se 14“ obrazovkou. Do roku 2022 zde Panasonic vyrobil ať už CRT/LCD/LED/PDP/OLED TV celkem 40,3 miliónů kusů! Paralelně v plzeňské továrně ale začala v roce 2018 montáž tepelných čerpadel systému vzduch-voda. Televizní výroba byla transferována do jiného evropského závodu, takže Panasonic využil strategické polohy v Plzni a tepelná čerpadla se zde stala nosným programem firmy.

Panasonic je jedním z průkopníků tepelných čerpadel, s jejich vývojem a výrobou začal už v roce 1973 v Japonsku. Dnes představuje tepelné čerpadlo unikátní bezemisní zdroj tepla a ohřevu vody. Pro naše zeměpisné šířky je nejefektivnější systém vzduch-voda, kde zdroj energie je do systému přes chladivo dodáván z okolního prostředí, konkrétně ze vzduchu. Panasonic v Plzni vyrábí jak vnitřní, tak i venkovní jednotky výkonu od 3 kW do 16 kW. Jako první japonská značka uvedl na trh čerpadla s ekologicky šetrným chladivem R290. Unikátní technologie T-CAP (garantuje plný výkon čerpadla i při nízkých teplotách až do -20°C), vysoké COP (koeficient efektivity) a sofistikovaný moderní design, vzbuzují obrovský zájem u zákazníků po celé Evropě.

„Výrobková řada Aquarea K & L série“Zdroj: Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s. r. o.

Plzeňský závod jako jediná výhradní Panasonic továrna pro výrobu tepelných čerpadel pro Evropu musí zásadně rozšířit své kapacity tak, aby uspokojil poptávku dynamicky se rozvíjejícího trhu. Proto Panasonic staví unikátní 3-podlažní budovu o rozloze 100 000 m2 (celková rozloha bude činit 140 000 m2) s budoucí roční kapacitou 1 miliónu tepelných čerpadel! Pro tento účel byla odstraněna původní polovina závodu a na jejím místě již stojí hrubá stavba ve stádiu opláštění a zastřešení. Celková investice do samotné výstavby, ale i do nových technologií a zařízení činí 7,6 miliard kč. Na pohled velkolepá stavba bude dokončena v létě 2025. Tímto Panasonic potvrzuje ambice stát se v Evropě lídrem na trhu tepelných čerpadel.

Budoucí rozšíření závodu s sebou nese i příslib velkého počtu nových pracovních míst, a to i na kvalifikovaných specializovaných pozicích s převážně technickým zaměřením. Kariérní nabídky i bližší informace o plzeňském závodu najdete na stránkách www.tvorimelepsisvet.cz.

Zdroj: Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s. r. o.