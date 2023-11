S našimi značkami už jste se mnohokrát setkali. Připili si s nimi. Na zdraví, na budoucnost. Aby ne. Vždyť Plzeňský Prazdroj je součástí české kultury už od roku 1842.

Práce u nás je stejně pestrá jako portfolio našich nápojů.

Od uvaření první várky Pilsner Urquell se Prazdroj rozrostl a rozšířil portfolio svých produktů. Dnes naše zaměstnance naleznete nejenom v Plzni,

ale i v komerční centrále na Praze 1 a 12 distribučních centrech po celé

České republice. Naše produkty pro vás připravujeme ve 4 pivovarech

(a minipivovaru Proud). Prazdroj tak celkově zaměstnává přes 2000 lidí

a exportuje do více než 50 zemí celého světa.

Za našimi zaměstnanci stojíme stejně pevně, jako za každým produktem, který u nás uvaříme.

Moc dobře totiž víme, že právě oni jsou klíčovou ingrediencí našeho úspěchu, v domovině i zahraničí. Tajným receptem na firemní kulturu plnou rozmanitosti a příležitostí.

Pracovat v Prazdroji je jako pít oblíbené pivo, Birell, nebo další z nápojů našeho portfolia. Těšíte se na každý doušek. U stolu sedíte po boku přátel. Sdílíte s nimi svoje vášně i starosti. A jste opravdu sami sebou.

Pokud vám taková představa chutná, patříte k nám.

Spojuje nás nadšení pro práci, kterou děláme, zvídavost a otevřenost. Vyznáváme autenticitu.

Zaměstnanci Prazdroje jsou srdcaři stojící za sebou jako jeden tým. Tvoří legendární značky a kromě srdcí mají i otevřené hlavy.

Jejich práci jim zpříjemňujeme i zajímavými benefity. Kafeterie, dotované stravování, penzijní připojištění nebo Multisport karta jsou samozřejmostí. Prazdrojáky i jejich blízké potěší také poukazy na naše produkty.

Věříme, že společně dokážeme mnohem více.

V Prazdroji vytváříme smysluplná partnerství, jelikož jsme přesvědčeni, že opravdových obchodních úspěchů můžeme dosahovat jenom díky respektu k okolí. Udržitelnost je přirozenou součástí našeho podnikání i firemní strategie.

Nejsme lhostejní k okolnímu prostředí.

Prostřednictvím našich značek a iniciativ chceme přinášet pozitivní vliv pro planetu. Usilujeme o nulový negativní dopad na životní prostředí a aktivně pomáháme ozdravování planety.

Naše práce nám chutná!

Práce v Prazdroji je stejně pestrá jako portfolio našich nápojů. Jako náš zaměstnanec dostaneš řadu rozvojových možností a příležitost vyzkoušet si to, co Tě baví. Pokud si troufáš, přičichneš k nejrůznějším projektům a dostaneš šanci ovlivnit to, co se bude pít v Čechách i v zahraničí. Prazdrojáci si u nás pochvalují přátelskou a uvolněnou atmosféru. K té určitě přispívají i tradiční středeční popracovní teambuildingy v pubu, kde se sházíme nezávisle na oddělení, věku, genderu, či senioritě. Co si budeme povídat – nad dobrým nápojem se každá diskuze vede snáz!

Příběh Plzeňského Prazdroje nepíše jen láska k pivu, ale i společný zápal našich lidí. A Vy můžete náš příběh rozepsat ještě dál. Spolu s Vámi nás čeká skvělá budoucnost!

Chceš se k nám přidat? Určitě neváhej, protože u nás razíme heslo, že Vášeň je nejlepší kvalifikace!

Plzeňský Prazdroj, a.s.

