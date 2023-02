„Pracuju na skvělých projektech, a přitom mám čas na své koníčky. Jinde by to nebylo možné,“ říká testerka z Unicornu.

Skloubit pracovní a osobní život je pro spoustu lidí velký oříšek. Česká softwarová firma Unicorn to však vyřešila tím, že svým spolupracovníkům umožňuje pracovat na zkrácený úvazek. Příkladem je testerka a analytička Kateřina Smrčková, která pracuje na pobočce v České Třebové. Nejen, že nemusela opustit své rodné město, ale navíc si může rozdělit čas mezi pracovní a soukromý život.

„Nikdy by mě nenapadlo, že budu součástí tak významné společnosti, a zůstanu přitom v rodném městě,“ vypráví. Rodačka z České Třebové ale dlouhou dobu působila v oblasti vzdělávání. „Firma, kde jsem byla zaměstnaná, tenkrát rozhodla, že je potřeba zajistit systém na digitalizaci vzdělávacích procesů. Dostala jsem se tak do kontaktu s lidmi z IT a uvědomila si, že sedím na špatné straně stolu,“ vzpomíná.

Svého rozhodnutí nikdy nelitovala. „Neměnila bych. Mám více času na další projekty, a navíc v kanceláři nemusím být celý den. Bydlím jen pár minut od pobočky, takže jdu ráno do kanceláře a po obědě na home office. Kdybych pracovala kdekoliv jinde, nebylo by to možné,“ říká.

Výhody i pro společnost

Zkrácený úvazek však přináší výhody i samotným firmám, což potvrzuje také výzkum z minulého roku, který provedla renomovaná personální agentura Grafton Recruitment. Ten jasně říká, že zkrácený úvazek firmám přináší třeba lepší přístup ke specializovaným dovednostem a odborným znalostem, zvýšení diverzity na pracovišti nebo lepší předávání a sdílení pracovních zkušeností.

Flexibilita však není jediný benefit, který Unicorn nabízí. Kateřina si chválí i dobře nastavené pracovní procesy a vodopádový model vývoje softwaru, který společnost aplikuje na velkou část projektů. „Nejdříve začínáme požadavky, pak designem, pokračuje se vývojem a na závěr testujeme. Nedělá se více věcí najednou, je to promyšlené a všechny úkoly mají jasné zadání,“ vyjmenovává testerka a analytička.

Pečující přístup, který jinde nezažila

Co ale Kateřinu nejvíce potěšilo, byl pečující přístup společnosti. „Takhle proaktivní HR jsem nikde jinde nezažila. HR manažerka se pravidelně ptá, jak jsem spokojená a jestli potřebuji s něčím pomoct,“ říká a doplňuje, že vždy ochotně vyřeší i nestandardní požadavek.

Nejen díky tomu se Unicorn pravidelně umisťuje v žebříčku Top 100 ICT společností v České republice, který sestavuje časopis CIO Business World. Tuzemská společnost má více než 2 500 spolupracovníků a je také držitelem mnoha ocenění, jako je Microsoft Awards 2019 za řešení Digitalizace výrobních procesů v Astra Motor, „Ošetřovné“ OSVČ pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a cenu získaly i online výukové kurzy Red Monster pro základní a střední školy, které společnost tvoří pod značkou Unicorn Publishing.

