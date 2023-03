Skloubit pracovní a osobní života je pro spoustu lidí velký oříšek.

Foto: Unicorn a.s.

Kateřina Smrčková, testerka a analytička v softwarové firmě Unicorn si s tím však jednoduše poradila. Nejen, že nemusela kvůli práci opustit své rodné město, ale ještě si zvládne rozdělit čas mezi pracovní a soukromý život. „Nikdy by mě nenapadlo, že budu součástí tak významné společnosti, a zůstanu přitom v rodném městě,“ vypráví.

Ještě před nástupem do Unicornu pracovala rodačka z České Třebové v oblasti vzdělávání. „Firma, kde jsem byla zaměstnaná tenkrát rozhodla, že je potřeba zajistit systém na digitalizaci vzdělávacích procesů. Dostala jsem se tak do kontaktu s lidmi z IT a uvědomila si, že sedím na špatné straně stolu,“ vzpomíná.

Změna oboru ale nebylo jediné zásadní rozhodnutí. Aby měla Kateřina čas i na ostatní aktivity, rozhodla se pracovat na zkrácený úvazek. „Bydlím jen pár minut od pobočky, takže jdu ráno do kanceláře a po obědě na home office. Kdybych pracovala kdekoliv jinde, nebylo by to možné,“ říká. Přesto, že zkrácený úvazek je rok od roku populárnější, což dokazuje i výzkum, který provedla personální agentura Grafton Recruitment, osobní kontakt a práce z kanceláře jsou stále důležité, a to nejen pro efektivní komunikaci, ale také pro vzájemné vztahy spolupracovníků.

Pracovat je možné nejen z kanceláře



Unicorn proto dlouhodobě podporuje hybridní model práce, který poskytuje flexibilitu, a zároveň podporuje i osobní setkávání v kanceláři, která jsou důležitá pro vytváření silných vztahů a podporu kreativity, inovace a týmové spolupráce, což jsou klíčové faktory pro dosahování firemních cílů. V Unicornu považujeme za důležité, aby se spolupracovníci setkávali a pracovali i v kanceláři, protože to podporuje spolupráci a komunikaci.

Setkáváme se ovšem i mimo kanceláře. V Unicornu je velmi oblíbená takzvaná "práce v přírodě", kdy interní týmy vyjedou do horského komplexu Petrovy Boudy, aby se mohly zaměřit na na úkol či výzvu, co před nimi stojí. Tady mají pracovní zázemí a zároveň možnost výšlapů a procházek přímo v srdci Krkonoš. Zároveň mohou spolupracovníci tento horský komplex využívat i pro soukromé účely a to v rámci firemních plusů. „Je to skvělý benefit, na Petrovky jezdíme s rodinou a přáteli furt,” dodává Kateřina.

Pečující přístup, který jinde nezažila

Flexibilita však není jediný benefit, který Unicorn nabízí. Kateřina si chválí i dobře nastavené pracovní procesy a pečující přístup. „Takhle proaktivní HR jsem nikde jinde nezažila. HR manažerka se pravidelně ptá, jak jsem spokojená a jestli potřebuji s něčím pomoct,“ říká a doplňuje, že vždy ochotně vyřeší i nestandardní požadavek. Nejen díky tomu se Unicorn pravidelně umisťuje v žebříčku Top 100 ICT společností v České republice, který sestavuje časopis CIO Business World. Tuzemská společnost má více než 2 500 spolupracovníků a je také držitelem mnoha ocenění, jako je Microsoft Awards 2019 za řešení Digitalizace výrobních procesů v Astra Motor, „Ošetřovné“ OSVČ pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a cenu získaly i online výukové kurzy Red Monster pro základní a střední školy, které společnost tvoří pod značkou Unicorn Publishing.

