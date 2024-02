Moderní prostory, technologické zázemí a velká skladová a výrobní kapacita. Takto lze charakterizovat nové zázemí společnosti Röchling Industrial Tábor s.r.o., kam se firma na konci roku 2022 přestěhovala z Plané nad Lužnicí. Tímto krokem Röchling výrazně posílil své již tak silné postavení na trhu. Na 7 000 metrech čtverečních výrobní plochy a téměř 6 000 metrech čtverečních skladovací plochy se vyrábějí vysoce kvalitní výrobky z termoplastů pro průmyslové aplikace, které lze dodat v krátkých dodacích lhůtách.

Foto: Röchling Industrial Tábor s.r.o.

Röchling, německá společnost působící po celém světě, dodává své produkty do mnoha aplikací. Extrudované desky, tyče a dráty z PP a PEHD, které se vyrábí s Táboře, nachází uplatnění v širokém spektru průmyslových produktů, jako např. nádrže a vzduchotechnika do chemického průmyslu, jímky a bazény, ale také produkty do zemědělství, aquafarmingu, automobilového a lodního průmyslu a další. Mimo dodávek vlastní produkce slouží pobočka v Táboře jako distribuční centrum veškerého sortimentu ostatních společností Röchling do zemí střední a východní Evropy. Tímto nabízí svým zákazníkům produkty z kompletního spektra plastových materiálů, mimo jiné PVC, PE-HMW, PE-UHMW, PEEK, PVDF, POM, PET, PA, PES, PPSU aj.

Zdroj: Röchling Industrial Tábor s.r.o.

Spokojený zaměstnanec je základ úspěchu

Röchling spatřuje vysokou důležitost v tématu udržitelnosti, a to nejen z hlediska svého provozu a dodávaných produktů, ale zaměřuje se také na své zaměstnance. Proto dochází k neustálému rozvoji na jednotlivých pracovištích s cílem zajistit udržitelné, bezpečné a rozmanité pracovní prostředí. Röchling zastává názor, že atraktivní pracovní prostředí s motivovanými, kvalifikovanými a spokojenými zaměstnanci má velký význam pro zajištění budoucnosti firmy. Dveře společnosti jsou proto stále otevřeny novým kolegům, kteří chtějí přispět k dalšímu rozvoji společnosti.

Zdroj: Röchling Industrial Tábor s.r.o.

Röchling patří k předním zaměstnavatelům v regionu. Mimo zajímavého platového ohodnocení a standardních benefitů, jako příspěvek na dopravu, stravování a volný čas, životní a penzijní připojištění nebo zvýšený fond dovolených, nabízí firma možnost dalšího vzdělávání, flexibilní pracovní dobu aj. Mezi zaměstnavateli firma vyniká díky nízké fluktuaci pracovníků. Společnost si zakládá na výjimečném pracovním kolektivu a přátelském a otevřeném přístupu ke svým zaměstnancům. Snaží se vyhovět jejich požadavkům, a pokud to je možné, vždy jim vyjít vstříc.

Zdroj: Röchling Industrial Tábor s.r.o.

Spolupracujeme s několika univerzitami, rádi dáváme příležitost absolventům přímo po škole.

Zdroj: Röchling Industrial Tábor s.r.o.